Replik till insändaren: Svar om laddstolparna

Om du vill föra frågor som denna med laddstolpar framåt, måste du leva i nuet, inte om fem år. Ta bara efter E14, infrastrukturministern Thomas Enroth var i Krokom och invigde tre nya stolpar. Kul, det vore väl bättre om flera stolpar sattes upp på andra sträckor än E14.

Vet du om att efter riksväg 87 finns det i skrivande stund endast två (!) laddstolpar.

Att Volvo fått en stororder på el-lastbilar, det vet jag, men samtidigt så sade man i inslaget att man måste bygga ut infrastrukturen, vilket inte gjorts på flera år.

När det gäller ditt förslag om att sätta upp laddstolpar på gamla nedlagda mackar, visst kan vi det, men, vart finns dessa mackar? Är de inte rivna, är de ombyggda till pizzerior.

Till sist: Du tycker jag spyr galla och inte har nåt vettigt att säga.

Under 2020 avsatte regeringen 50 miljoner per år i tre år till att sätta upp laddstolpar i glesbygd, 50 MILJONER och Trafikverket fick uppdraget att fördela pengarna. Inga ansökningar om laddstolpar i länet gjordes under första ansökningsperioden.

Ulf A, (Andersson)