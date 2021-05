Replik på ledare: Vi vill leva i ett samhälle där alla människors lika värde är en självklarhet

Mittuniversitetet replikerar LT:s politiska redaktör Lovisa Arvidssons ledare "Ställde in seminarium om kritiserad bok - är det inte högre i tak på Mittuniversitetet?"(12/5).

Egentligen är det enkelt. Vi vill leva i ett samhälle, och verka i en akademi, där alla människors lika värde är en självklarhet.

Därför har Forum för genusvetenskap, FGV, i flera öppna seminarier lyft teman som ”Att leva som ung utanför könsnormen”, ”Kön, genus och religion” och ”Att leva i en våldsam relation”. Givande diskussioner som vridit och vänt på perspektiv.

Sedan ställdes ett seminarium in. Temat var ”Debatten om transfobi och transhat” där Ekmans bok skulle användas som ett verktyg för diskussionen. Det var ingen föreläsning dit författaren bjudits in. Vi ställde in när vi såg risken att det inte skulle bli ett samtal om debatten utan ett seminarium där transfobi och transhat framfördes bland deltagarna. Betyder det att FGV inte vågar lyfta dessa frågor eller att vi inte värnar en fri och viktig debatt? Nej. Men, vi kommer aldrig bli en megafon för hat.

vad händer om hot och hat mot faktiska personer tillåts på ett seminarium istället för ett samtal om olika teoretiska perspektiv?

Beslutet fattades grundat i en kunskapssyn som värnar ett akademiskt samtal där olika perspektiv bryts mot varandra. För vad händer om hot och hat mot faktiska personer tillåts på ett seminarium istället för ett samtal om olika teoretiska perspektiv? Är det då fortfarande ett akademiskt samtal? Nej, då blir det en debatt om olika människors vara eller icke vara som inte hör hemma i akademin.

Universiteten ska vara en arena där svåra frågor diskuteras vilket har skett vid de seminarier som genomförts. Vi har fått stark kritik av de som säger sig värna att det vetenskapliga samtalet ska föras utifrån olika ståndpunkter och med olika perspektiv. Men det är ju det vi gör – och därför fortsätter vi diskutera olika svåra frågor, som transfobi, liksom den gångna veckans raseri som urartat i hot och hat.

Som forskare och universitet har vi också ett ansvar för att verka i och för akademin och på olika sätt bidra till att diskutera och utveckla den vetenskapliga verksamhetens etiska principer. Vi vill finna vägar för ett inkluderande och jämlikt samhälle utan att själva bli en arena för just hot och hat.

Sara Nyhlén, föreståndare Forum för genusvetenskap Pär Olausson, prefekt vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Anna Olofsson, dekan Fakulteten för humanvetenskap Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

Svar direkt: Först och främst, jag beklagar att Miun fått ta emot hat och hot som en konsekvens av det inställda seminariet. Det är oacceptabelt och djupt beklagligt, men tyvärr typiskt för den tid vi lever i. Och naturligtvis ska ett universitet inte vara en arena för hot och hat, lika lite som någon seriös aktör vill vara en megafon för hat. Där är vi helt överens.

vad har vi kvar om vi inte kan mötas i samtal om komplexa frågor som förhoppningsvis gör majoriteten av deltagarna klokare?

Men det bekymrar mig att Mittuniversitetet inte har högre tilltro till det öppna samtalet, eller sin egen förmåga att i realtid moderera ett akademiskt samtal så att det blir just ett samtal där olika teoretiska perspektiv bryts mot varandra.

Att arrangera öppna samtal om komplexa frågor medför alltid risken att deltagare från allmänheten framför åsikter som inte ligger i linje med arrangörens, eller i värsta fall, är kränkande mot andra människor. Det gäller såväl öppna samtal arrangerade av universitet och politiska partier, som samtalsserien Norra Talks som LT:s ledarredaktion producerar (innan pandemin satte stopp för en närvarande publik).

Vi lever i en tid som är djupt polariserad, där sociala medier och den anonymitet som digitala kanaler erbjuder tyvärr ökar denna risk markant. Men vad har vi kvar om vi inte kan mötas i samtal om komplexa frågor som förhoppningsvis gör majoriteten av deltagarna klokare? Här tror jag att universitet med sin breda och djupa kunskap har en nyckelroll att spela. Jag hoppas att ni finner era vägar för att bidra till ett inkluderande och jämlikt samhälle - och att ni låter allmänheten vara med längst vägen.