Rekordstöd till Sveriges föreningar från Arvsfonden – Jämtlands län i topp

Under fjolåret delade Arvsfonden ut 19 miljoner kronor till projekt som riktas till barn, unga och personer med funktionsnedsättning i Jämtlands län.

Framförallt var det idrottsföreningar som sökte och fick pengar, men också Spilloteket tilldelades medel. Den organisation som fick det största beloppet var Jämtland- Härjedalens skidförbund som fått drygt 5 miljoner kronor för projektet We & Sports som bland annat om mental hälsa.

Andra föreningar som erhållit stora belopp är Ås IF och Tänndalens IF som vardera fått drygt 4 miljoner kronor. Ås IF har sökt pengar för att bygga konstgräsplan och Tänndalens IF för att bland annat bygga en lift anpassad för skicart.

2019 års utdelning på totalt 749 miljoner kronor är den största hittills. Jämfört med året innan delades över 102 miljoner kronor mer.

Det län som var bäst på att få beviljade medel från Arvsfonden förra året var Jämtlands län med ett snittstöd på 149 kronor per invånare. Blekinge var det enda länet i Sverige där inga projektmedel betalades ut.

Fler länsföreningar som fick stöd från Arvsfonden 2019:

Föreningen Röjsmohallen fick 3,4 miljoner kronor för nybyggnation av asfalterad multibana med hörslinga.

Föreningen Spilloteket fick 2,1 miljoner kronor för projektet Spill för livet samt 50 000 kronor för att sprida erfarenheter om Spilloteket.

Tänndalens byalagsförening fick 199 000 kronor för byggande av utegym och hinderbana.

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund fick drygt 2,3 miljoner för projektet Idrottens ledarbank.