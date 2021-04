Rekordsmitta av covid-19 i Berg – högst i länet sedan pandemin bröt ut: ”Det är jätteoroande”

Den senaste tiden har antalet fall av covid-19 ökat tydligt i Jämtlands län. Statistik från Region Jämtland Härjedalen visar att antalet bekräftat smittade under förra veckan var högre än någonsin tidigare.

Räknat per 100 000 invånare är Berg just nu den kommun i länet där andelen smittade ligger allra högst. Under de två föregående veckorna testades 133 personer positivt för covid-19 i kommunen. Det motsvarar 1 868 bekräftat smittade per 100 000 invånare vilket är högre än någon annan kommun i länet sedan pandemin startade.

För tillfället är det bara Härjedalen som kommer i närheten av Berg när det gäller andelen positiva provsvar per 100 000 invånare under veckorna 13 och 14.

Den senaste tidens smittspridning i Berg innebär att kommunen har klättrat upp i toppen när det gäller andelen bekräftat smittade sedan pandemin startade.

Det indikerar att vi har slappnat av och har sämre följsamhet till restriktionerna

Smittskyddsläkare Annika Ersson säger att den ökade smittspridningen i länet beror på att många har umgåtts utanför sina vanliga bubblor under påskhelgen och påsklovet.

Men exakt varför andelen bekräftat smittade är så mycket högre i Berg är svårt att säga menar hon. Till viss del kan det bero på tillfälligheter.

– Det går väldigt mycket upp och ner. Det här är ju en liten kommun till antalet invånare. När man slår ut de här siffrorna på 100 000 så kan det göra skillnad om det är en familj med åtta personer eller om det är en familj med tre personer som smittas.

Läs även: Hela mellanstadiet måste stanna hemma – fler fall av covid-19 på Svenstaviks skola

Annika Ersson säger att den ökade smittspridningen i länet, inte minst i Bergs kommun, är oroväckande. Den smittspårning som Region JH gör visar att en betydande del av spridningen beror på närkontakter utanför jobbet och familjen.

– Det indikerar att vi har slappnat av och har sämre följsamhet till restriktionerna. Det är jätteoroande. Vi har inte haft något högt tryck på vår egen intensivvård den senaste tiden men det kommer att förändras om smittspridningen sticker iväg.

Hennes råd till befolkningen är tydligt.

– Det är dags att krympa sin bubbla igen. Och att vara noga med att inte ha några kontakter utanför hushållet när någon i familjen uppvisar symptom.