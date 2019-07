Rekordmånga skotrar såldes förra säsongen

- Efter förra säsongens rekord är vi naturligtvis mycket nöjda med att denna säsong sälja ännu fler, skriver Niklas Kristoffersson VD för Svenska Snö och terrängfordonsbranschen i ett pressmeddelande.

Antalet nyregistrerade snöskotrar uppgick till 10 936 stycken under säsongen 2018-2019. Under det första halvåret 2019 ökade även försäljningen av nyregistrerade terränghjulingar – ATV:er och Traktor B – kraftig. Under årets första sex månader har 5 092 stycken nyregistrerat jämfört med 4 128 stycken samma period 2018. En uppgång på drygt 23 procent.