Rekordår för Vildmarksvägen – kärvare läge för andra anläggningar: ”Mindre än en fjärdedel av fjolårets besök”

Det är en lugn morgon på Camp Route 45 i Hammerdal. En efter en rullar husbilarna iväg. James Diver, som driver campingen, räknar till totalt nio husbilar och sex uthyrda stugor den gångna natten.

– Förra året hade vi fullt varje natt den här tiden på året, säger han.

På hans camping har antalet gästnätter hamnat på ungefär en fjärdedel av den beläggning de hade samma period förra året.

– En gissning är att många människor undviker campingplatser i år och hellre nyttjar allemansrätten för att campa.

Även på Strömsunds camping kör husbilarna iväg i en strid ström, efter att ha lämnat in elskåpsnycklarna till Tova Wikström, som står i receptionen.

– Vi saknar norrmännen och ser färre besökare än förra året, även om fler svenskar kommer, säger hon.

Både Tova Wikström och James Diver har noterat en ökad efterfrågan på stugor med egen toalett och dusch den här sommaren.

Helene Nordin jobbar för Backe IF, som driver Backe camping. Hon berättar att fjolåret var något av ett rekordår för campingen, men då hade man också fler gästarbetare som stannade under en längre period. Årets pandemi har bland annat lett till att årets Fjällsjömarknad ställts in, något som påverkar antalet besökare negativt.

– Det har inte varit helt dött, utan det har varit någon eller några varje natt. Några turister som skulle åka Vildmarksvägen ville ta en annan rutt och hittade till oss. De tyckte det var så fint i Backe, säger hon.

Andreas Magnusson på Strömsunds turistinformation bekräftar bilden av att det generellt varit färre besökare på de olika boendeanläggningarna i kommunen, förutom längs Vildmarksvägen.

– Det har varit lugnare, men ändå ganska bra, sammanfattar han läget.

Kollegan Lotta Falk på Gäddede turistbyrå berättar om desto fler besökare.

– Det har varit jättemånga turister på väg till Stekenjokk vilket är superroligt.

En vägmätning fram till mitten av juli visar att antalet fordon över Stekenjokk är det dubbla jämfört med samma period förra året. Själv har Lotta Falk tagit sin ambulerande turistbyrå till bland annat Stekenjokk.

– Många är nybörjare och vet inte riktigt var de hamnat, hur de ska vara klädda eller att Stekenjokk är ett kalfjäll, utan restauranger och kaféer säger hon.

Lotta Falk har inte själv sett det kaos som medier rapporterat om kring renar som kommit i kläm framför allt i trakterna kring Saxån, men hon vet att problemen har förekommit. Som turistinformatör har hon informerat om vad Stekenjokk är och vad som förväntas av den som besöker området.

– Anläggningarna har fullt upp. Det var nog ingen som helt förstod hur mycket folk som skulle komma i år, men de svenska besökarna har inte bara ersatt utan även gått om de utländska besökare som brukar komma.

Årets typiske besökare är svensk, över medelåldern, ofta pensionär, kör husbil och är på väg antingen till eller från Stekenjokk.

– De svenska gästerna brukar alltid vara flest, tätt följda av tyska och nederländska gäster. I år är 95 procent av våra gäster svenska, säger James Diver på Route 45.

Han hoppas på en bättre campingsommar nästa år. Den här sommaren finns ljusglimtarna i den restaurang han driver i anslutning till campingen. Till skillnad från campingen går restaurangen strålande, mest tack vare lokala besökare från såväl det absoluta närområdet som från andra delar av Jämtland.

