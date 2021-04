Rejält uppsving för skidsporten i Östersund trots pandemin: ”Kändes som Vasaloppshets att få plats till barnskidskolan”

Tidigare i vår lyfte vi Sportens förlorare i pandemin. I början av februari pratade Sporten med Länsidrottschefen Anna Ottosson Blixth som slog fast att det finns en risk att vi förlorar en hel generation unga inom idrotten.

Men för skid- och skidskytteklubbarna i Östersund ser trenden alltså desto ljusare ut. Sporten har pratat med Östersunds SK, Frösö IF, Brunflo IF, Tullus SG, Ås IF och Biathlon Östersund. Samtliga föreningar har sett ett ökat intresse under pandemiåret.

För stadens största klubb ÖSK har intresset varit explosionsartat.

– Ungdomsgrupperna har fått in 40 fler ungdomar än de hade planerat. Så det har ju blivit en rejäl ökning. Just nu är 160 ungdomar i ÖSK ungdom. Är man på skidstadion är det så sjukt mycket barn och ungdomar där på tisdagar, säger Markus Flinkberg, som har hand om kommunikationen i föreningen.

Och i barnskidskolan man har för blivande skidåkare i åldrarna 4–8 år har trycket varit så stort att en del barn inte fått någon plats. Trots att man ökat antalet grupper har antalet ledare ändå inte varit tillräckligt.

– Det var ett sånt tryck och köer, det kändes som Vasaloppshets att få plats till barnskidskolan.

Har ni någonsin sett ett sånt här intresse tidigare?

– Jag har varit involverad i klubben sedan 2015, och jag har ju inte sett någon sån här ökning mellan åren.

Vad tror du intresset beror på?

– Man känner ju bekanta som inte vill skicka barn på inomhusidrotter just nu på grund av att de kanske inte tycker att det är så bra i coronatider.

– Pandemin kanske gjort att folk börjat uppskatta utomhusidrott på ett annat sätt. Vuxet folk har väl valt bort gymmen lite också, och är man inte så taggad på att springa i snön så är det kanske skidåkning som står närmast i den här staden.

Det drar kanske med barnen och ungdomarna också kan man ju tänka sig.

– Ja, exakt. Så det är roligt att se att skidsporten har fått ett lyft, nu gäller det ju verka för att de ska vilja fortsätta, att de förstår att de kan göra två olika idrotter samtidigt.

Andra närliggande klubbar om intresset under pandemiåret

Björn Rentzhog, ordförande i Biathlon Östersund

– Vi har haft ett otroligt tryck. Vi har tagit in nybörjare löpande och vi har väldigt många ungdomar i de yngre åldrarna nu så det är väldigt positivt.

Har alla som vill vara med fått plats?

– Hittills har vi lyckats få in alla, sen behöver vi förändra processen för hur vi tar emot nya ungdomar fram till nästa säsong, för det blir lite hackigt när det kommer nya hela tiden. Men vi kommer fortsätta vara positiva till att ta in nya.

Jan Forsgren, ordförande för skidskyttesektionen i Tullus SG

– Vi har genomfört en skidskytteskola på för nybörjare på sommaren. Och de två senaste åren har det varit en 50–75-procentig ökning av antalet deltagare.

– Och nu tar vi in anmälan till sommarens skidskytteskola, och nu kommer vi få ännu flera. Det kommer bli rekorddeltagande. Det finns några få platser kvar. Vi är lite bekymrade över hur det kommer bli i september i år, om vi kommer kunna ta emot alla, det är precis på gränsen. Vi kommer förmodligen få öka med en träningsgrupp.

Annika Larsson, ordförande för skidsektionen i Frösö IF

– Vi har ju sett att det har varit ytterligare ett ökat intresse den här säsongen. Och det har fortsatt strömma till under skidsäsongen fram till jul på sätt som vi kanske inte riktigt sett förut.

– Det har varit precis på gränsen, men jag tror aldrig vi behövde säga nej till någon. Men det var några barn som inte fick plats i barnskidskolan i år.

Ola Ravald, ordförande för skidsektionen i Ås IF

– Det har sett bra ut. Vi har haft bra fart på den här skidleken i de yngsta åldrarna som inte tävlar. Det har varit fler i år en förra året. I våra träningsgrupper har det väl varken varit mer eller mindre, utan vi har hållit ungefär samma nivå.

Tommy Eriksson, kanslist i skidsektionen i Brunflo IF

– Det har varit jättestort intresse i vinter. På längdskidåkningssidan har vi haft en jättestor barngrupp. Det har varit en jättestor succé faktiskt. Så mycket som det är i år har inte jag varit med om i alla fall.

Har ni någon analys vad det beror på att intresset varit så stort?

– Jag tror helt enkelt att det är ledarstaben som varit väldigt motiverad. Sen om det beror på pandemin också vet jag inte, men skidåkningen har ju funkat tack vare att det är utomhus.