Regionstyrets föreslagna skattehöjning spås ge ekonomi i balans 2022: "Kraftfulla åtgärder behövs"

– Läget är mycket allvarligt! Det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen, säger Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande som tillsammans med Lennart Ledin representerade den blågröna majoriteten under måndagens presskonferens där förslaget om skattehöjningen på 50 öre presenterades. En höjning som ska resultera en ekonomi i balans år 2022 och som ska generera 137 miljoner kronor per år.

– Vi har de senaste åren gått minus 250 miljoner i underskott och det kan inte fortsätta på det viset. Det finns ett antal kostnadsbesparande åtgärder och effektiviseringar som vi diskuterar med tjänstemannaledningen, säger Lennart Ledin som berättade att man också har utmaningar som ökade kostnader för medicin som ligger på mellan 70-80 miljoner dyrare mellan 2019 och 2020.

– Det här är ingredienser som gör att vi måste få ordning på ekonomin, säger Lennart Ledin som berättade att det budgeterade underskottet i år landar på minus 214 miljoner kronor.

– Vi kommer alltså att behöva lägga en minusbudget även 2020 och 2021 men 2022 ska vi ha plus, säger Lennart Ledin som även berättade om kömiljarden som fås mot uppvisande av satsningar.

– Den är konstruerad så att man måste visa att man minskar köerna innan man får några pengar och det kan då behövas pengar för att göra investeringar som leder till vi får tillbaka pengar, säger Lennart Ledin.

– Samtidigt bevakar vi vad som händer med det kommunala utjämningssystemet och vad det kan komma att innebära för vår region. Vi bevakar den frågan hela tiden och tar beslut efter vad som tas beslut i regeringen, säger Mats Gärd.

Ledin och Gärd berättade att kravet på personalminskningar på 100 tjänster ligger kvar. En besparing som ska resultera i cirka 40 miljoner kronor där effekten kan ses först 2020. Inför nästa år kan ytterligare tjänster försvinna.

– Det måste vi vara tydliga med. Det kan bli tal om ytterligare personalminskningar, säger Mats Gärd.

En satsning som togs upp vid presskonferens är den ökade digitaliseringen inom primärvården som ska gälla länets alla kommuner. En satsning som görs för att komma närmare patienterna, men också för att konkurrera med olika sajter på nätet som erbjuder patienterna medicinska råd.

– Vi vill att man ska få en bättre service via 1177 så att patienterna inte behöver åka in till sjukhuset hela tiden om man har en digital utrustning. Vi har även mobila team som besöker patienterna. Vi vill att de ska använda sig av vår egen service så att det blir meningsfullt att kontakta oss i stället, säger Lennart Ledin.

– Vi måste ligga i fas med den digitala utvecklingen så att den inte springer i från oss, vi måste vara en agent på banan, säger Mats Gärd.

Förslaget på skattehöjning från de blågröna fick Socialdemokraterna att reagera och prata om löftesbrott.

- En höjning av landstingsskatten behövs, synd bara att de blågröna partierna inte var ärliga mot väljarna före valet, säger Ann-Marie Johansson (S) i ett pressmeddelande.