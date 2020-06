Regionens smittskyddsläkare oroad efter tillströmning av covidpatienter som behöver vård: ”Jag misstänker att människor har slappnat av för mycket”

Under torsdagen var åtta patienter inlagda på infektionsavdelningen på Östersunds sjukhus. Som mest har 19 patienter varit inlagda på den särskilda covidavdelningen. Men efter att antalet covidpatienter minskat betydligt, var tanken att den skulle stängas under sommaren. Men så kommer det inte att bli.

Midsommarhelgens drastiska ökning av inlagda covidpatienter gör nu att den kommer att vara fortsatt öppen. Biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson, som varnat över läget, är något oroad.

– Det är lite oroväckande. Det var fem nya inlagda covidpatienter bara förra helgen. Vi vet inte säkert men det här kan vara en stigande trend. Det är fler inlagda de här senaste dagarna än vad vi har haft på en längre tid, säger hon.

De covidpatienter som lades in under helgen ligger nu på infektionsavdelningen där all covid-vård i nuläget sker parallellt med vård av icke-covidpatienter. Försämras deras tillstånd kan de komma att förflyttas till en särskild IVA-avdelning.

Vad tror du ökningen av helgens covidpatienter beror på?

– Det är något nytt som har hänt, studentfirande för några veckor sedan eller att man slappnade av kring Kristi himmelsfärd eller vad det nu kan vara. Det kan jag inte riktigt säga. Men jag misstänker att människor har slappnat av för mycket, säger Annika Ersson.

Tittar man runt om i stan till exempel, så verkar en del människor inte hålla avstånden till varandra. Hur oroad blir du över det?

–Det är helt uppenbart att följer man inte restriktionerna så blir det nya utbrott. Det har vi sett i Gällivare nu. Där tror man att utbrottet kommer från en arbetsplats där man inte hållit avståndsrestriktionerna som rekommenderas. Man har också sett en omfattande smittspridning som har kommit från privata tillställningar som studentfirande och andra familjesammankomster runt om i landet. Vi kan absolut inte slappna av och tänka att nu är vi förbi det värsta. Det kommer att fortsätta poppa upp utbrott och enda sättet att undvika dessa är att fortsatt undvika trängsel – håll avstånd och tvätta händerna ofta, säger Annika Ersson.

Som LT berättat tidigare så involverades inte Jämtland i Folkhälsomyndighetens beräkningar om ökad turism i sommar, vilket ledde till att man ansåg att pandemin i länet antogs ha planat ut lagom till skolstarten.

Det fick både smittskyddsläkare Micael Widerström och Jöran Hägglund att reagera när de fick ta del av informationen. Efter att ha berättat om felaktigheterna så kommer Folkhälsomyndigheten nu att överlämna en beräkningsmodell till Region Jämtland Härjedalen som gör att regionen då kan göra egna beräkningar vad ett ökat besökstryck kommer att innebär när det gäller smittspridningen av covid-19.

Hur oroad är du över att vi ska få en andra våg i Jämtland nu, då bland annat fjällanläggingarna har öppnat och att fler besöker länet i sommar?

– Sköter man restriktionerna så kommer det att fungera. Men gör man inte det så kan vi få problem och då inte bara inom covidsjukvården utan det kommer att spilla över på all sjukvård. Man skall veta att våran vårdpersonal arbetar på max-kapacitet, säger Annika Ersson.