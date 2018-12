Veckans filmrecensioner: The wife, Blindspotting och Mortal engines

Filmrecension: The wife

Genre: Drama

Premiär: 7 december 2018 Biostaden och Bio Regina

I rollerna: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater med flera

Regi: Björn Runge

Speltid: 1 timme 41 minuter

Censur: 7 år

Betyg: 3

"Måla mig inte som ett offer, jag är mycket mer intressant än så", säger den hårt prövade författarhustrun Joan Castleman i "The wife". I filmen spelar Glenn Close en kvinna i alla hennes nyanser – men skådespelarinsatsen är bättre än själva dramat.

Glenn Close beskrivs ofta som en av sin generations allra största talanger, ett kraftpaket till skådespelare i samma klass som Meryl Streep. Men hon är också innehavare av ett ganska kymigt rekord: av nu levande skådisar är hon den som har fått flest Oscarsnomineringar utan att någonsin ha fått gå hem med en statyett. Sex nomineringar har det blivit, bland annat för de ikoniska skurkrollerna i 80-talsklassikerna "Farlig förbindelse" och "Farligt begär" – men inte en enda guldgubbe. Det är en mindre skandal i Hollywood (även om Close själv verkar ta det hela med ro).

Men kanske är det nu äntligen dags. I "The wife" tar hon sig om en riktigt saftig roll, som den långlidande hustrun till en outhärdligt pretentiös kulturman. Hon spelar Joan Castleman, som i nästan 40 år har varit gift med Joe Castleman (Jonathan Pryce), en av USA:s mest uppburna författare.

I alla år har hennes talang fått stå tillbaka för hans och hon har lydigt inordnat sig i rollen som stöttande maka. Men när han kallas till Stockholm för att tilldelas Nobelpriset i litteratur börjar något vakna i Joan, en bubblande vrede, som riskerar att göra Joes stora stund till ett episkt syndafall.

Det är en underbar roll, och det är tydligt att Glenn Close njuter av att få grotta ner sig i alla känslolager och subtila gester, allt som sägs och inte sägs. Hon briljerar i de intima scenerna _ och, vad det lider, uppgörelserna – med maken, och i det kryptiska samtalet med en snokande journalist (en skarp birollsinsats av Christian Slater).

För regin svarar svenske Björn Runge, och det märks allra tydligast i den detaljrika och verklighetsnära skildringen av Nobelveckan, där pristagarna får öva sig i att buga för kungen och överraskas av luciasång på sängkanten. Men det märks att Runge har varit en kugge i ett stort internationellt maskineri, filmen har inte alls samma nerviga driv som hans svenska filmer.

Det blir helt enkelt lite för mysigt för att kännas riktigt trovärdigt. Själva berättelsen hamnar ofta i skymundan till förmån för trivsamma miljöer, tam observationshumor och smickrande ljussättning. Som en masterclass i fint skådespeleri fungerar "The wife" alldeles utmärkt, men som ett stycke verkligt liv når den inte hela vägen fram.

Karin Svensson/TT

Filmrecension: Blindspotting

Genre: Dramakomedi

Premiär: 7 december 2018

I rollerna: Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar med flera

Regi: Carlos López Estrada

Speltid: 1 timme 35 minuter

Censur: 15 år

Betyg: 3

"Blindspotting" är ännu en överraskande kreativ och underhållande uppgörelse om samtiden, klass och hudfärg som utspelar sig i Oakland.

2018 har bjudit på tre riktigt bra filmer som utspelat sig helt eller delvis i den kaliforniska hamnstaden Oakland. Jo, det går att räkna in superhjälteeposet "Black Panther", som lanserar Oakland som ett slags vänstad till den (fiktiva) högteknologiska fristaden Wakanda, där en svart elit åtminstone inledningsvis lever ett drömliv.

För ett par veckor sedan kom den satiriska "Sorry to bother you" som utspelar sig i ett alternativt Oakland där rasmotsättningarna bubblar under en välbekant men tillskruvad yta.

Och nu är det alltså dags för "Blindspotting", där Collin (Daveed Diggs) bor i det helt vanliga, men ändå aningen förhöjda, Oakland. I filmens inledning meddelas att han bara har tre dagar kvar av sin årslånga skyddstillsyn. Han har hittills följt reglerna till punkt och pricka, och framför allt skött sitt jobb på flyttfirman som hans ex-flickvän bossar för. Relationen till bästisen Miles (Rafael Casal) _ en vit kille med en parodiskt hård gangstastil _ hissas som en röd flagg direkt, ska Collin verkligen klara sig igenom den återstående tiden när han hänger med den oberäknelige polaren? Den lättsamma buddy-komedi- stämningen får dock snart konkurrens med ett mörkare stråk. En våldsam polisjakt , som Collin blir vittne till, tvingar honom att konfronteras med hur han blir sedd på som svart ung man i ett rasistiskt samhälle.

"Blindspotting" handlar just om att se, hur vi ser och varför, på vår omgivning och medmänniskor. I våra vardagsliv och på bio är vi tränade att titta på vissa saker på ett visst sätt, och "Blindspotting" utmanar oss att försöka tvinga hjärnan att tänka i nya banor. Det är en ganska komplex uppgift, både för en genomsnittlig hjärna men också för en film.

"Blindspotting" lyckas dock med ambitionen att vrida och vända på inte minst den gentrifiering som präglar den gamla arbetarstaden Oakland. Vita hipsters flyttar in i massor och det är ett återkommande skämt att Collin köper svindyr grön juice varje morgon före jobbet.

Med en ganska sällsam blandning av humor, drama och tja, ett oväntat rapinslag i slutet så skapar Daveed Diggs och Rafael Casat, som spelar kompisduon och har skrivit manuset ihop, en film som ser ut som något välbekant men som också blir något uppfriskande annat, om man anstränger sig och kisar lite.

Miranda Sigander/TT

Filmrecension: Mortal engines

Genre: Science fiction

Premiär: 7 december 2018

I rollerna: Hugo Weaving, Frankie Adams, Jihae med flera

Regi: Christian Rivers

Speltid: 2 timmar 8 minuter

Censur: 11 år

Betyg: 2

I en omvänd brexit har staden London kastat loss och rullar runt över kontinenten i den här dystopin, som egentligen har potential men drabbas av berättarmässig soppatorsk.

Europa är kört, säger en av Londons härförare och riktar genast blicken österut. Den där stora muren, som skyddar österlandet och som hittills varit ogenomtränglig kanske går att forcera ändå.

Trots att "Mortal engines" utspelar sig i en postapokalyptisk framtid, där jorden är förstörd och städer numera rullar runt på hjul i en ångpunksstil som hade kunnat födas fram av Jean-Pierre Jeunet och "Mad Max"-skaparen George Miller, finns det alltså funderingar som går att återkoppla till den Kina-tillvända nutiden.

Om man är sugen på att leta efter sånt alltså.

Annars kan man bara försöka att hänga med i detta Peter Jackson-producerade projekt som bygger på bokserien med samma namn av Philip Reeves.

Det är mycket på gång. London är alltså en gigantisk rullande rovdjursstad som till sina blodtörstiga invånares glädje jagar och inkorporerar andra, mindre städer för att sno deras tillgångar. Men antalet byten har minskat kraftigt vilket har fått den onde Thaddeus Valentine (Hugo Weaving) att intressera sig för "de gamlas teknologi", densamma som ledde till sextiominuterskriget och i stort sett förintade världen för länge sedan.

Samtidigt försöker en maskerad ung kvinna att utkräva hämnd för sin moders död, genom att attackera Valentine. Hon blir också jagad av en zombieliknande varelse och försöker även att undvika att bli kär i den hundögde unge man vars främsta uppgift i handlingen är att kroka in den unga vuxen-publik som åtminstone bokserien riktade sig till.

Det synd att handlingen inte kunde ha fått mer tid på sig att utvecklas. Här finns nämligen stoff till en ganska hyfsad filmserie: barn och föräldrar som separeras, vapen med laserstrålar, några riktiga hjältar, olika typer av livsstilar och universum som kolliderar samt inte mindre än två oväntade (eller, tja, inte så värst men ändå) "jag är din far"-ögonblick.

Mastodontfilmsexperten Peter Jackson verkar ha glömt vikten av tid för fördjupning, inte minst borde han ha studerat sin polare George Lucas sätt att bygga en mytologiserande science fiction-serie. Det här hade kunnat bli en ganska stark berättelse om en ung kvinna som går från mörker till ljus och i slutändan bestämmer sig för att leva och inte dö. Nu sitter man mest och saknar "Hunger games", och inser ännu en gång hur svårt det tydligen är att lyckas med genren ungdomsdystopi.

Miranda Sigander/TT