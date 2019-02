Teaterrecension: Väckarklocka som vill för mycket

Hundra år – är det mycket eller lite? Mycket på ett sätt, längre än många liv och samtidigt inte mer än att minnen för hundra år sedan kan förmedlas till en nu levande generation som själva minns den som levde då. När Riksteatern gästar med ”Väckarklocka – jubileumsversionen” läggs olika tider intill varandra i ett kollage från hundra år av kvinnlig rösträtt.

Kampen som ledde fram till rösträtten berättas bildligt med en växande hög av pärmar med samlade underskrifter som ska beveka män med rösträtt att dela med sig av sin makt. Det går trögt, men det går. Många av Elin Wägners tankar från första halvan av förra seklet känns väldigt moderna. Feminismen, det ekologiska, det holistiska tänkandet får mig att undra – står vi bara och stampar? Händer inget? Men det gör det förstås. Det går framåt, bakåt, åt sidan och åt andra hållet i det komplicerade system som ett demokratiskt samhälle är. Det finns ingen enkel berättelse med början, mitten och slut.

Det finns tusen berättelser som slingrar sig in i varandra och berättas i mun på varandra, men mitt i det här finns årtalen, framstegen, bakslagen. Det som kan dras ut till historiska linjer. Just detta är också en ganska bra bild av uppsättningen ”Väckarklocka, jubileumsversionen” som utgår från kampen för kvinnlig rösträtt, Elin Wägners skrift ”Väckarklocka”, hennes liv och gärning och som även drar ut linjerna in i nutiden – hur ser demokratiska drivkrafter och förändringsvilja ut i Sverige i dag?

Problemet med uppsättningen är att den vill famna så oerhört mycket att det är svårt att se vad den vill berätta. När vi befinner oss i knattret från skrivmaskiner på tidskriften Tidevarvets redaktion vill jag få stanna till där, inte bara höra mysiga systerskapsskratt och få återberättat att det fanns konflikter – jag vill komma in på djupet – var gick konfliktlinjerna mellan dessa förgrundsgestalter i svensk 1900-talshistoria?

Regissören Maria Löfgren låter alla skådespelare gestalta alla karaktärer – alla får vara Elin. Hon mångfaldigas, försvinner, finns ständigt närvarande. Ändå, eller kanske just därför, dröjer det ganska länge innan jag får se mer av henne. Kanske är det ett medvetet val att låta hennes person stå tillbaka för att låta hennes idévärld dominera, men det blir vagt.

Inne i Elin Wägners värld möter vi porträtt av nutidsmänniskor som nämns vid förnamn; en byråkrat, en lokalpolitiker, byalag, en språkkonsult, ungdomar och pensionärer. Somliga träffsäkra, andra alltför skissartade.

Det är en texttung uppsättning, som nyligen haft premiär, och lite för ofta tappar skådespelarna replik. Det är talande att de dansade partierna, i koreografi av Dorte Olesen, som då och då bryter sig in, förmedlar så oerhört mycket av det jag tror att uppsättningen vill säga, helt utan ord.

Recension / Teater

Riksteatern: Väckarklocka – jubileumsversionen

Research och text: Katarina Bonnevier och Gunilla Edemo

Bearbetning och text: Emy Stahl och Ninna Tersman

Regi och bearbetning: Maria Löfgren

Scenografi & kostymdesign: Fridjon Rafnsson

Ljusdesign Patrik Bogårdh

Komposition & ljuddesign: Fredrik Söderberg

Koreografi: Dorte Olesen

Mask- och perukdesign: Anna Olofson

Medverkande:

Marika Holmström

Maryam Nikandish

Anna Sise

Henrietta Wallberg

(Storsjöteatern, måndag)