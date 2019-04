Suveräna Weberkvartetten bjuder publiken på nutida musik

I snart ett kvarts sekel har den Härnösandsbaserade Weberkvartetten åkt land och rike kring som ambassadörer för den nutida musiken. Weberkvartetten har som få andra beställt och uppfört nyskrivna verk av unga tonsättare och i gränsöverskridande projekt samarbetet med skådespelare, dansare, körer och solister. En nyskapande och djärvt satsande kvartett har det varit och på den vägen fortsätter man.

När Weberkvartetten häromkvällen gjorde ett gästspel i Östersund med framträdande i den Svarta Lådan var det tio år sedan man senast spelade här, då med bland annat ett uruppförande av en stråkkvartett av Hans-Erik Dahlgren. Men nu behöver vi inte vänta lika länge på ett nytt gästspel i Jämtland, för redan den 10 juli är Weberkvartetten tillbaka med ett eget program under Ovikenveckan.

Weberkvartetten med Ronnie och Ellinor Weber på första och andra violin, som alltså båda varit med från starten, och senare tillkomna Patrik Eriksson, viola och Bekhbat Tsagaanchuluun, cello, söker hela tiden nyskriven, spännande repertoar och intressanta samarbeten, även om de också gärna blandar in en eller annan klassiker i sitt program.

När kvartetten nu framträdde i den så kallade Svarta Lådan vid OSD var det i ett program med sedvanligt stor spännvidd. Här inledde man med ett stycke av Maria Schneider, som vi ju känner som en av jazzens mer applåderade kompositörer, arrangörer och bandledare under de senaste decennierna. Men i Weberkvartettens konsertprogram får vi möta henne som kompositör av en stråkkvartett, ursprungligen ett beställningsverk för Kronoskvartetten. Med en mjukt melodisk och vacker första sats och en mer nervig fortsättning och intensitet i slutet.

Jonas Bohlins Chromatic Congruence Quartet är ett nyskrivet beställningsverk i fem satser för Weberkvartetten, nyligen uruppfört, och som av kompositören är tänkt att kunna utvidgas vad det lider. Ett mångtydigt stycke musik är det med en spröd inledning och en stillsam, vacker fjärde sats At the End of the Waves.

Av Dimitrij Shostakovitjs femton stråkkvartetter väljer Weberkvartetten att framföra den tredje, tillkommen efter Andra Världskriget 1946, och till stora delar smärtsamt influerad av de förfärliga krigshändelserna i Stalingrad.

Den börjar nästan uppsluppet lustfyllt och dansant med en oskuldsfulla känsla i den första satsen. Men i den andra satsen laddar det upp i en ödesmättad atmosfär och i den tredje faller bomberna redan och det förödande kriget är ett faktum, så nästan övertydligt illustrerat i musiken. Och alldeles utmärkt tolkat av Weberkvartetten.

Nu ser vi fram emot ett nytt gästspel av den eminenta Weberkvartetten under årets Ovikenvecka i juli. Säkert med ett lika överraskande program av nutida musik och någon lite äldre mästare, som blandas i leken.

RECENSION

Weberkvartetten: SPEGLINGAR

Verk av Maria Schneider, Jonas Bohlin och Dimitrij Sjostakovitj.

Med Ronnie Weber, 1:a violin, Ellinor Weber, 2:a violin, Patrik Eriksson, viola och Bekhbat Tsagaanchuluun, cello.

(Estrad Norr i Svarta Lådan)