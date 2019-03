Spelglädjen är enorm hos Erika Baier & The Business

Erika Baier & The Business är ett relativt nytt band på den svenska bluesscenen – men det är en rutinerad sättning medlemmar. Bandet har gjort succé två gånger på Östersunds bluesfestival, senast i höstas, och återkommer till Östersund i sommar när de spelar på Jazzköket i juni.

Den här kvällen är det länets östra delar som gäller då 25-årsjubilerande Kälarne jazz- och bluesklubb för första gången arrangerar en bluesspelning på Folkets hus i Hällesjö. Ska man inviga en ny scen ska man slå på stort och göra det med ett band av den här kalibern.

"What you want me to do?" frågar Erika Baier i en låt och publiken ska då svara "sing the blues". Och det är ingen tvekan om att det är exakt vad publiken vill. Erika Baier är en sångerska med enorm kraft i rösten, men hon har också något annat som talar starkt till hennes fördel – en enorm karisma.

För en sådan lysande scenpersonlighet som Erika Baier är scenen i Hällesjö Folkets hus alldeles för liten – och hon ser också till att använda resten av lokalen. Flera gånger kliver hon ner från scenen, går runt bland publiken och involverar dem i showen.

– Den här låten heter "Whole lotta lovin". Det fick vi förra gången vi var i Kälarne, säger Erika Baier innan den låten spelas.

Det får bandet den här kvällen också. Och konstigt vore annars. Den här spelningen har allt som en blueskonsert ska innehålla. Erika Baiers sångröst och scenpersonlighet är en stor del, men utan svänget som det enormt tajta och rutinerade bandet The Business skapar blir det ingen helhet.

– Man kan dansa inombords också, säger Erika Baier när hon presenterar låten "I wanna shout about it".

När kvällen närmar sig sitt slut är det inte bara inombords som publiken dansar.