Så bra är Nationalmuseums nya utställning – Freddie Ross: ”Ingen skymning utan gryning”

Nationalmuseum Jamtlis utställning "Från gryning till skymning" för en tillbaka till en tid då många fortfarande flydde de nordiska länderna till Amerika, kanske till Klondike i nordvästra Kanada, för där hade man hittat guld. Svältåren var ett bittert men färskt minne, industrialismen var på intågande likt Djingis Khan på ett urtidsdjur av stål. Det var en tid då många konstnärer i Norden tröttnat på den konservativa konstscenen och i nietzscheansk anda förklarat det tidigare nationalromatiska historiemåleriet dött, eller ännu värre, tråkigt.

Medan Skansen slog upp sina portar och försökte göra allt för att återuppliva Kalle Dussins stormakts-Sverige i form av faluröda trästugor och dalahästar for några av den tidens främsta konstnärer till Paris. Och när de kom hem skapade de magi, det som vi ironiskt nog kallar för nationalromantik idag.

Utställningskuratorn Carl-Johan Olsson har skapat en fantastisk museiutställning. Via det stora brottet med historiemåleriet guidar han oss igenom en av de mest omvälvande kulturhistoriska omvandlingar som skett i den nordiska konsten, till det som vi idag känner till som modernismen. För de nordiska konstnärerna som for till Paris lät sig inspireras av naturalismen snarare än impressionismen, även om antydningarna finns där i penseldragen.

Det börjar med en utflykt till verkligheten. Den riktiga. Varför ska vi fabricera verkligheter som kanske aldrig har hänt? Varför inte avbilda det som det framträder för oss. Människor som med sitt anletes svett hugger den förbannade stenen i tusen bitar likt en modern Sisyfos. Människor som sörjer sina döda, sina älskade. Människor som kämpar för att rädda den som fallit överbord och riskerar att drunkna. Även om det är hopplöst.

Det ligger ett skimmer av obönhörligt hopp igenom hela tillvaron, det kommer bli bättre. Det blir ljusare för efter regn kommer alltid solsken. Man kan se det i tavlorna, i färgen, det subtila penseldraget som lägger det perfekta ljuset över de nyligen uppsatta telefonstolparna som kopplar samman människor som inte syns. Även mörkret tycks på något sätt vara ljusare.

Det var chockerande att får höra att alla dessa verk var magasinerade innan de sattes upp i denna utställning, undanskuffade och utom synhåll. Carl-Johan Olsson gjorde ett inventerande urval av 250 tavlor och av dem valdes runt 150 verk ut. Det känns märkligt att storheter som Elsa Beskow, Bruno Liljefors, Eva Bonnier och Anders Zorn har legat magasinerade. Det får en onekligen att fundera över de tavlor som inte kom med. En av utställningens höjdpunkter är August Strindbergs "Staden", denna och flera andra verk i utställningen figurerar i boken "1001 Paintings to See Before You Die". Utställningens avslutande motiv är oerhört starka med bland annat Gottfrid Kallstenius suggestiva "Efter solnedgången. Motiv från skärgården." Dess skymningsdränkta klippor för tankarna till Arnold Böcklins "De dödas ö." Dessutom är en av de sista tavlorna Eugene Janssons "Stadens utkant", som för att signalera att modernismens hegemoni.