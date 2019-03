Recension: Debutskivan borde ge Velvet Insane ett erkännande även på svensk mark

Jämtländska Velvet Insane bildades 2013 och har hittills gjort sig ett större namn utomlands än i länet. Bandet har turnerat över stora delar av Europa, men också i länder som USA, Australien och Japan. Ett tag låg bandet före självaste David Bowie på en amerikansk radiostations topplista.

Det är också tydliga influenser av Bowie och liknande 70-talsrock som genomsyrar bandets självbetitlade album, som har funnits ute ett tag. Det är en skiva som borde ge Velvet Insane ett erkännande även på svensk mark, för det är ett förstklassigt rockalbum de har släppt ifrån sig.

Velvet Insane är sedan två medlemmar valde att hoppa av numera en duo. Sångaren Jonas Eriksson och gitarristen Jesper Lindgren har i intervjuer beskrivit hur de tänker väldigt lika kring musiken och att bandet har drivits av dem sedan starten och därför valde de att inte söka några nya medlemmar som ersättare till de avhoppade.

Jonas Eriksson började som trummis i bandet, men snabbt insåg man att han också kunde sjunga. Därför fick han snabbt ta över sångmikrofonen och debuten skedde på välgörenhetsgalan ”Stjärnfall”, som bandet har gjort sig kända som arrangörer till.

Jonas Erikssons sångröst är mångfacetterad och rymmer ett stort djup. Allra mest får han briljera i Led Zeppelin-doftande ”Coffe, jazz and arts”, en titel som känns passande då Velvet Insane själva ser sig som ett mångsidigt konstprojekt.

Själv låten är skivans starkaste spår, men det finns fler låtar som övertygar. Hellacopters-osande ”Break out of eden”, känns väldigt omedelbar och är perfekt som inledande spår. ”Lincoln road”, med ett munspelsintro, är en annan favorit – där Jonas Eriksson sjunger med enorm känsla. Den låten röstades nyligen in på P4-toppen. Kanske har Velvet Insane börjat ta greppet om de lokala listorna också – inte bara de amerikanska.

Recension/musik

Velvet Insane: "Velvet Insane"

(Metalapolis Records)