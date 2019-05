Malin Palmqvist: Alfhild Agrells liv glider undan i ett drömspel

”Härifrån kommer man bara i en kista.” Anita Nymans Alfhild Agrell flyttar in på sjukhemmet med några kartonger fyllda av skrivhäften, manus och böcker. Sitt liv. Väggarna är drömskt ljusblå och rymmer mängder av dörrar, halvdörrar, luckor och fönster – alla går de rakt in i Alfhild Agrells hjärna. Upplägget påminner om Charlie Kaufmans och Spike Jonzes film ”I huvudet på John Malkovich” där en mystisk dörr leder rakt in i skådespelaren Malkovichs huvud.

Här är det i stället det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets litterära förgrundsgestalter som tillsammans med Alfhild Agrells anhöriga och vårdarna på sjukhemmet som klättrar ut och in i hennes medvetande. Ensemblen växlar friskt roller i en form som är fint stiliserad och med sina tydliga rörelsemönster drar åt det koreografiska. Det är ett drömspel som rekapitulerar Alfhild Agrells liv, när det närmar sig slutet.

Hon som dog ensam och utblottad 1923 föddes i Härnösand 1849. Som 19-åring giftes hon bort efter sin pappa konditorns död och flyttade till Sundsvall med maken, grosshandlare Albert Agrell. Trots ett oönskat giftermål och tidens ofrihet för kvinnor lyckas hon som dramatiker. Efter flytten till Stockholm sätts flera av hennes pjäser upp på Dramaten och under det tidiga 1880-talet var hon mer spelad där än August Strindberg – som också hoppar in i dramat med sitt yviga hår och sin ”eld som är den största i Sverige”. Alfhild Agrell håller inte med, hennes eld är också stor.

Hon fick aldrig några barn och här får vi också möta privatpersonen Agrell i missfall och i skilsmässa. Samtidigt är skrivandet inte skilt från privatlivet – motgångarna där tar henne hårt när kvinnofrågan inte längre anses intressant. I sina pjäser ”Räddad”, ”Ensam” och ”Dömd”, som alla spelades på Dramaten åren 1883-1886, dissekerar hon skarpt hur ojämlikheten låser fast framför allt kvinnors och flickors liv. Ur väggarna strömmar samtida vänner – som Ellen Key – och fiender – som Stella Kleve, pseudonym för Mathilda Malling. Och så Henrik Ibsen, som ger Agrell sitt godkännande. De hätska debatterna känns märkligt bekanta från samtiden.

Så vem var Alfhild Agrell? Anita Nyman gör henne till en självständig person som skriver, biter ifrån, spottar medicin, går sin egen väg oavsett vad det gör med henne. Drömspelets form medger inkonsekvenser och glidningar men jag får ändå inte riktigt grepp om henne.

När Agrells stjärna som dramatiker dalade skrev hon under pseudonym och i nya genrer där hon i skydd av humor kunde ta sig större friheter i sin kritik av ojämställdhet och dessutom nå en annan publik. Jag har tänkt på det som en påhittig överlevnadsstrategi, men saknar den delen här. Samtidigt ser jag intensiteten öka när nyckelscener ur Agrells egna dramer vävs in. Drömspelet har sin plats som porträtt av Agrell och hennes tid, men en tanke återkommer: Om man som Teater Västernorrland vill uppmärksamma en tidigare bortglömd kvinnlig dramatiker från sitt eget län – varför inte spela hennes egen dramatik?

Recension

Teater

Teater Västernorrland: I huvudet på Alfhild Agrell

Manus: Therese Söderberg

Manuscoach och ursprungligt regikoncept: Olle Pettersson

Regi: Dag Norgård

Manusbearbetning: Dag Norgård och ensemblen

Rörelsegestaltning: Aleksandra Czarnecki Plaude

Scenografi: Anna Asker

Kostymdesign: Karin Sundvall

Maskdesign: Birgitta Rasmusson

Ljusdesign: Magnus Stolpe

Musik: Eva Sidén

Medverkande: Kaj Ahlgren, Åke Arvidsson, Gisela Nilsson, Anita Nyman, Helena Svartling

(Storsjöteatern)