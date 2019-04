Las Vegas-stämning i Östersund – fullfjädrade sångartister och ett topptrimmat storband

Det var kvällen när legendariska The Rat Pack från Las Vegas kom till Östersund. Fast i en version av sextio år yngre snitt, där Frankie Boy, Dean Martin och Sammy Davis Jr kreerades av fullfjädrade svenska musikalartister.

Föreställningen Vegas i Östersund med Karl Dyall, Rennie Mirro, Joachim Bergström och Blåsarsymfonikerna bjöd på en kavalkad av jazzstandards och evergreens i raffinerade arrangemang för storband – och vilket storband sen! - med sångare som också välregisserat agerar på scenen.

Det är med andra ord musikalisk underhållning i absolut toppklass som bjuds Östersundspubliken denna kväll; fartfylld, humoristisk och solistiskt alldeles enastående både vad gäller enskilda musiker i orkestern och de tre profilstarka sångarna.

Inledningslåten "Let the good Times roll" sätter mottot för kvällen med fullt ös på den musikaliska scenen, där de tre sångsolisterna byter av varandra i skönt svängiga jazzstandards med ett par helt instrumentala nummer insprängda i repertoaren; Edvard Griegs "Anitra´s Dance" svänger det rejält om i Sammy Nesticos arrangemang och Lasse Färnlöfs "Att angöra en brygga" blir med Johan Söderlund som klarinettsolist underbart vackert.

Resten av repertoaren tillhör The Rat Pack eller The Clan, som de också kallades, även om den numera nog snarast får anses vara klassisk jazzrepertoar av amerikanskt ursprung. "The Lady is a Tramp" var ju ett av Sinatras stora slagnummer och här görs den av Rennie Mirro, som i många år tillhörde Kungliga Baletten innan han slog igenom på musikalscenen, där han gjort en rad roller sedan dess. Att han har dansen i kroppen märks så väl på hans rytmiska rörelser när han sjunger i låtar som "I got Rythm" och "I who have nothing".

Även Karl Dyall är ju från början dansare, välkänd från succéuppsättningar av Cabaret, West Side Story och A Chorus Line, men i det här programmet bjuder han bland annat på personliga tolkningar av "All of me" och "Feeling good".

Även Joachim Bergström har en gedigen bakgrund som musikalartist och här bjuder han bland annat på en supersvängig "Mac the Knife". Ett swing medley avslutar för övrigt både första och andra spelset, det senare med en stående, applåderande publik.

De tre sångsolisterna denna kväll har alla en gedigen musikalisk bakgrund med många musikalsuccéer bakom sig och ingenting annat var väl att vänta än att de skulle bjuda på stor musikalisk show. Det överraskande var Blåsarsymfonikerna, som med sin enorma genrebredd nu också visar sig vara ett jazzstorband – med 25 musiker - av mycket hög klass.

Blåsarsymfonikerna som har sin hemmascen på Nybrokajen i kungliga huvudstaden – med ett drygt hundraårigt ursprung i Stockholms Spårvägsmäns Musikkår - är en av Nordens ledande blåsarensembler och har genom åren gjort många gränsöverskridande musikproduktioner, men att den under Jan-Erik Radesjös ledning även kunde bjuda på så fenomenalt jazzsväng var en stor och angenäm överraskning.

RECENSION

VEGAS

Blåsarsymfonikerna

med Karl Dyall, Joachim Bergström och Rennie Mirro

Kapellmästare: Jan-Erik Radesjö

(Estrad Norr på OSD)