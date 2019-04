Kitsch, kannibalism och existenshotande plast på Mitt-Salong 2019

Av allt att döma blev Mitt-Salong en oerhörd framgång och intresset för utställningen har varit stort. När jag träffar projektledaren för denna konstsalong, Andreas Brännlund, berättar han att folk köade utanför för att få komma in på vernissagen, en vernissage som hade ett besöksantal på nästan 300 personer. Och det är inte svårt att förstå varför.

Urvalet är stort och de flesta genrer, stilar och medier finns representerade. De flesta av verken som ställts ut håller mycket hög konstnärlig kvalitet och jag önskar att det fanns utrymme att skriva om varje enskilt verk då både verken, i sig själva, och dess skapare förtjänar det. Utrymmets begränsningar tvingar mig dock att göra ett urval av de verk som jag finner mest intressanta. Ett urval som är ytterst subjektivt.

Det första verket som drar in mig är Cathrine Johanssons serigrafi "I de lugnaste vatten". Det är en monotypi på plåt vars stil för tankarna till gatukonstens lekfulla uttryck. Bilden på det storögda barnet som tuggar på ett avslitet dockhuvud skulle passa lika bra som en 'paste-up' på garageporten till riksdagshuset, kanske till och med bättre, som inne på salongen. Det finns en intressant koppling i detta verk till Fransico de Goyas verk "Saturnus slukar sin son". Den symboliska kannibalismen finns kvar men i Johanssons verk har det söta och bedårande blivit det nya vansinnet. Det söta avväpnar och vaggar oss i föreställningen om en trygghet som kanske inte längre finns.

Något mer lekfull men lika samtidskritisk finner jag Anna Erlandssons underbart kitschiga "Idol 2018". i denna skulptur, som Erlandsson kallar för betongnovell, står ett antal porslinsfigurer på rad, framför sig har de en dörr märkt med Idols logotyp. Porslinsfigurerna är av den sort man finner i överflöd på loppisar. Det är de som blir över, de som ingen riktigt vill ha. Det kitschiga uttrycket i verket är ett måste och det driver hem poängen med verket. 'Kitsch' är ursprungligen ett låneord ifrån tyskan och ordet syftar till massproducerad konst av sämre kvalitet. Alltså samma beskrivning som skulle kunna användas för att beskriva Idol. I ett samhälle där profeter och andliga gurus inte längre visar vägen axlas den rollen av andra kändisar. Ikoner och idoler byts ut och kändisskapet blir den nya vägen till frälsning. För som Erlandssons verk förklarar; "Om jag bara blir känd, kommer allt ordna sig".

Det sista verket jag kort vill diskutera är Hasan Aslans verk "Plastic Heart, Plastic World". Verket består av plast som slutits kring en sfärisk, smått oval form, kanske en sten. Den vita plasten stramar åt det runda objektet nästan som om det smält eller vakuumförpackats kring det runda objektet. Det uppstår linjer och veck i plasten, vars organiska former påminner om den utomjordiska parasit som fäster sig kring huvudet på en besättningsman i filmen "Alien" (1979). Det finns element av kosmisk och existentiell skräck även i Aslans skulptur. Till skillnad från "Alien" börjar det "främmande" och det "onaturliga" som något positivt. Plasten är något som kan hjälpa oss och vi kan nyttja materialets fördelar, t. ex. i konstgjorda hjärtan som kan ersätta våra egna när de inte längre orkar slå. Men rädslan för vart detta kan leda är ständigt närvarande. Kan hela vår kropp ersättas av plast? Kan våra medvetanden kapslas in och omslutas av plast? Vad händer då med oss?

Detta och mycket, mycket mer finns att utforska på Mitt-Salong fram till den 12 maj. Vi kanske ses där, själv besöker jag gärna utställningen igen.

Recension / konst

Mitt-Salong

(Lat 63, Exercishallen, Stadsdel norr)

Utställningen pågår fram till och med 12 maj.

