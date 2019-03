Jessica Andersson är som bäst när hon rockar – så var dejten i Östersund

Hon har över 20 år bakom sig som artist och är nu äntligen på sin första helt egna turné. Jessica Andersson gästade ett halvfullt OSD i Östersund på söndagskvällen.

En timme och fyrtiofem minuter fylldes med alla hennes hits, humor, sanningar och djupaste allvar. Konserten inleddes med senaste låten och titeln på turnén ”På dejt med mig” följt av lite försiktigt dejtsnack. Hennes mellanprat pendlar mellan småputtrigt och djupaste mörka allvar varvat med småkul humor. Hon vill berätta sin egen historia, både privat och som artist.

Att hon har sin musikaliska grund inom hårdrocken hade jag missat. Oj vad bra hon är i AC/DCs ”You shock me all night long” följt av ZZ Tops ”Sharp dressed men”. Sedan följer alla hennes schlagerhits och när de är som mest och bäst finner man tydliga spår av 70-tals disco.

När jag kommer på mig själv med att ledsna på schlagerlåtarna vänder Jessica på kappan. Hon berättar om sina år med Diggilooturnén, det blir 14:e året i sommar. När hon föreslog en rockigare låt stötte hon på patrull, men som tur är övertalade hon Lasse Holm. The Arks ”Calleth you, cometh I”. Bästa låten och helt klart mest uttrycksfulla framförandet denna afton.

Underbart Jessica, du är bäst när du rockar och öser på. Det lyser en rockglöd i hennes ögon som inte många rockers kan uppbåda. Den kommer inifrån från ett mörker som Jessica valt att förvandla till ljus, svaghet till styrka. Hennes berättelser berör på djupet. Det krävs styrka att stå på scen och berätta om sin barndom, fylld med alkoholrelaterat familjekaos och fosterfamiljer. Jessica visar sitt hjärta i en hyllning till sin mor, som gick bort förra året. Därefter sjunger hon videoduett med sin son, 16-årige Liam, också han en god sångare.

Vad vore en rejäl show med en av landets främsta schlagerpopsångerskor utan klädombyten som heter duga. Jag tror att jag räknar till åtta olika stassar. På tal om kläder så får Bert Karlsson sig några kängor bland annat för hans mediekommentar om Jessicas ”porrchock” i melodifestivalen 2006. Med all rätt. Det var Bert som upptäckte henne och lät henne medverka i tvprogrammet Famefactory i tidigt 2000-tal. Jessica har inte alltid fått stöttning från sin första manager.

Det är en stark och stolt kvinna som äger scenen i varje minut under showen. Hon bjuder upp en Daniel ur publiken. Lyckost! De framför en enkel Rumba till kompet av ”Let´s dance”. Sist i föreställningen bjuder hon på förra årets mellolåt ”Party voice” och långköraren på Svensktoppen ”I did it for love”, från 2010.

Jag måste erkänna att jag är lite sugen på att skaffa en biljett till årets Diggiloo om så enbart för att få se och höra denna schlagerdrottning igen.

Johannes Adolfsson­

Recension/Musik

På dejt med Jessica Andersson

(OSD Peterson-Berger Hallen, Östersund)