Helt knockad av en "djupsnölatino" – Bo Kaspers Orkester mitt i publikhavet

Bo Kaspers Orkester – totalt åtta på scenen – är just nu ute på en stor arenaturné till tolv städer i landet. Den som hör ordet "arena" tänker kanske genast i termer av stort och lite bombastiskt. Men Bo Kaspers Orkester lyckas faktiskt med konststycket att göra en helt fullsatt sporthall intim.

Musikens ingenjörer lämnar ingenting åt slumpen, allt är uttänkt in i minsta detalj. Både musiken och den visuella scenshowen – olika ljussättningar och projektioner på en stor filmduk – är indelade i olika världsdelar och genrer. Som publik inser man vilket fantastiskt brett register de har att ösa ur. Bandet själva förflyttar sig också rent fysiskt, med hjälp av ett rörligt podium flyter både Mats Schubert, på klaviatur, och Fredrik Dahl, på trummor, omkring i tid och rum.

Vi tar oss från Norrlands snövidder till en inrökt jazzklubb i New York via en glad bar i Havanna och längs de vibrerande gatorna i New Orleans.

– Vi har kanske inte hettan, men vi har samma vemod, säger Bo Sundström innan de drar igång "Svårt att säga nej".

Låten "Undantag" blir med ens en "djupsnölatino".

Till latinon läggs jazz (norrlands-) blues, soul, pop och rock med fullt blås, dubbla gitarrer, vanligt trumset och ett congas set. Konserten präglas av en gruppdynamik – "allt ljus på oss". Det är en hyllning till det eviga, till dem som en gång stod där på scenen och till dem som står där nu; "Vi kommer aldrig att dö".

I mellansnacket knyter Bo Sundström ihop låttexterna med sin egen livsberättelse, det blir en föreställning i sig. Aldrig har han hymlat om sitt eget kraschade äktenskap och om hur det är att förlora en bror, en far. Livskriserna och sorgerna finns där på papperet och skapar ett särskilt band till publiken. Många kan känna igen sig i texter som i "En sländas andetag" och "Jag är vacker ikväll". Jag måste erkänna att det var länge sedan jag blev så berörd av en musikkonsert.

"Ingen arenakonsert utan att faktiskt spela i arenan", säger de och går ut i publikhavet. Mats Schuberts dragspel för oss tillbaka till en folkmusikfestival i norra Sverige, vi befinner oss plötsligt utanför Piteå. Bo Sundström sjunger en avskalad sång till sin far – till alla föräldrar.

När sista extranumret "Tack" smyger igång, när ridån går igen, har allt blandats, alla världsdelar och genrer har blivit ett, och förvandlats till det säregna uttryck som bandet gjort till sitt – en slags avväpnande folklig finkultur helt utan motsättningar. I kväll blir jag helt knockad av Bo Kaspers Orkester!

Recension//musik

Bo Kaspers Orkester: Allt ljus på oss Bo Sundström (sång, gitarr) Michael Malmgren (bas) Fredrik Dahl (trummor) Mats Schubert (klaviatur)

Fler musiker på scen: Pablo Cepeda (slagverk) John-Erik Bentlöv (trumpet) Björn Jansson (saxofon) Robert Östlund (gitarr)

(Sporthallen, Östersund)