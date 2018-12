Charmig julshow med profilstarka sångsolister – "skönt att få uppleva en konsert av det mer okonventionella slaget"

När julmusiken står som spön i backen under hela december månad är det skönt att få uppleva en konsert av det mer okonventionella slaget med lite djärvare men musikaliskt fullödiga tolkningar av de gamla julsångsklassikerna.

En sån konsert bjöds publiken på vid Jazz i Jemtlands säsongsavslutning i Gamla Teatern på tisdagskvällen. Julmusik javisst, och huvuddelen ur välbekanta The American Songbook. Men arrangemangen av mångkunnige Peter Asplund och de vokala tolkningarna av suveräna trion Isabella Lundgren, Vivian Buczek och Anna Jalkeus gjorde hela skillnaden.

Det blev en lika fartfylld som charmig julshow med de tre profilstarka sångsolisterna, ett svängigt storband och Peter Asplund som sammanhållande musikalisk kraft och inspiratör.

På något sätt är det som om han frigör själva lusten och spelglädjen hos sina medmusikanter. Och får de tre sångsolisterna att blomma ut med all sin personlighet i röst och gestaltning när de tolkar de välkända julklassikerna.

Som Isabella Lundgren när hon inledningsvis dundrar mot det ytliga, materialistiska julfirandet för att sedan med all sin innerlighet tolka My favourite things och senare i programmet med stark känsla ge en lika avskalad som känslig version av O helga natt till kvartettkomp.

Eller som Vivian Buczek när hon bjuder på sin tempofyllda version av Santa Claus is coming to town kryddad med scat song tillsammans med Peter Asplund. Mer av den varan blir det i en suveränt snabb Jingle Bells också tillsammans med Peter. Men Vivian gör också en fantastisk tolkning av God bless the Child.

Och så Anna Jalkeus då, som numera undervisar i jazzsång i Texas, och som på julturné i Sverige visar upp en häpnadsväckande mångsidighet. Hennes tolkning av White Christmas och Peter Asplunds speciella trumpetkomp är minst sagt originellt, men mest överraskar hon nog publiken när hon baxar in sin harpa på jazzscenen och med rent himmelska toner ger jazzen en ny ton och dimension. När hördes harpa i ett jazzsammanhang? På tiden, kanske man kan tycka.

Östersund är andra spelplatsen på en lång decemberturné med The Christmas Feeling och i första spelset har jag en känsla av att band och solister inte riktigt kommit upp i varv. Men så efter paus faller allt på plats och det är en fröjd att se och höra hur band och sångsolister kommer loss på riktigt och ger allt för publiken. En riktigt fartfylld julkonsert blev det!

RECENSION

THE CHRISTMAS FEELING

med High Coast Jazz Orchestra

samt Peter Asplund, Isabella Lundgren, Vivian Buczek och Anna Jalkeus

(Jazz i Jemtland på Gamla Teatern)