Blodigt, men ytligt i von Triers seriemördarfilm – och spreds Aids-epidemin medvetet?: Så bra är veckans filmer

Maffigt epos om konstens kraft

I "Never look away" utforskar Florian Henckel von Donnersmarck de smärtpunkter som har format det östtyska folket. Det är ingen liten uppgift. Historien spänner över flera decennier, från 1930-talet, då Hitler börjar trollbinda massorna, till sent 60-tal, då muren separerar öst från väst.

I inledningen går huvudpersonen, lille Kurt, med sin vackra, ironiskt nog mycket ariska moster, på museum och får lära sig att konst ska vara uppbygglig och tysk. Modernisterna är förpassade till skamvrån – fast mostern viskar att hon "gillar dem, men säg det inte till någon". Mostern är skör och blir så småningom inlagd på mentalsjukhus, samtidigt som nazisterna på allvar drar igång sin monstruösa utrensning av psykiskt sjuka.

I de totalitära system som den östtyska befolkningen fick genomlida, nazismen och kommunismen, användes konst i propagandasyften. Olika ideologier, samma förtryckande mekanismer. På ett helt oironiskt och härligt pretentiöst sätt visar Florian Henckel von Donnersmarck hur konst måste få vara helt fri. Det tål att upprepas i tider när politiker gör sig lustiga över "konstig" konst och börjar villkora konstens premisser.

Där har vi varit förr, om man säger så.

Miranda Sigander/TT

Äkta makar i lågmäld thriller

Gamla hemligheter avslöjas i denna film där äkta paret Penelope Cruz och Javier Bardem spelar mot varandra. Regissören Asghar Farhadi skildrar de dramatiska händelserna på ett lågmält och subtilt sätt.

"Alla vet" är en mix av drama och thriller som till stor del handlar om gamla hemligheter som avslöjas. I korthet: ett bröllop ska firas på en gård ute på landet. Gäster kommer från när och fjärran, bland andra Laura (Penelope Cruz) och Paco (Javier Bardem).

De har en gång varit ett par, nu är det länge sedan de träffades. När Lauras dotter, mitt under bröllopsfestligheterna, plötsligt försvinner utlöser det en rad händelser och gamla hemligheter kommer upp till ytan.

Gunnar Rehlin/TT

Rafflande om FN-svenskens död

Häpnadsväckande information om Dag Hammarskjölds död avslöjas i den här dokumentären, som egentligen vilar på ett större kontroversiellt scoop – men vad kan man lita på?

Vem eller vilka utförde attentatet? Och varför? Det försöker "Cold case Hammarskjöld" gå till botten med.

Mycket är säkert verifierbart och relevant. En hyfsat trovärdig teori om vad som faktiskt hände presenteras också. Men eftersom filmskaparna har valt en filmisk form som bygger på dramatiserad konstruktion och egocentrerad iscensättning blir det svårt att veta vad som till slut är på riktigt.

När det verkliga sprängstoffet sent omsider presenteras – den slitstarka konspirationsteorin om att en hemlig organisation aktivt skulle ha spridit aidsvirus bland den svarta befolkningen i Sydafrika, då blir den medvetet ambivalenta formen än mer problematisk och man saknar en mer rak "Uppdrag granskning"-typ av rapportering.

Miranda Sigander/TT

Ytlig provokation av von Trier

Är Lars von Triers "The house that Jack built" en skamlös provokation eller en drift med människans, och regissörens, narcissism? Lite av båda – men dessvärre lagom engagerande.

Det är helt i sin ordning att avfärda "The house that Jack built" som hutlös provokation. Huvudpersonen Jack dödar kallblodigt två barn framför deras mamma, stryper, torterar och häcklar sina offer – men det känns å ena sidan för enkelt. För det är ju inte så att det von Trier visar upp inte pågår i verkligheten, och i konventionella thrillers accepterar vi våldet så länge vi slipper se det. En dubbelmoral som den danske regissören åtminstone inte kan beskyllas för.

Även om filmen har sina stunder, den är bitvis ganska rolig, så faller "The house that Jack built" på sitt eget grepp. Den är för magstark för att kallas satir, vilket är känslan inledningsvis, och för ytlig och inåtvänd för att vara upplysande. Ni som ändå tänker se den; gör som Jack och begrav känslorna. Med litet känslomässig distans är Matt Dillons psykotiske seriemördare emellanåt ganska underhållande.

Cecilia Burman/TT

Trist brödrapar sänker storyn

Om en regissör av Jacques Audiards kaliber tar sig an en sådan sliten genre som western, då förväntar man sig något spektakulärt. Detta är tyvärr motsatsen.

I Oregon 1851 var mörkret påtagligt. På många nivåer, men framför allt rent praktiskt. När bröderna Sisters smyger sig in i ett obevakat hus har de svårt att urskilja vem som är vem, så för säkerhets skull skjuter de alla. Det blodiga uppdraget blir slutfört, men de inser att de nog "gjorde bort sig".

Snart är bröderna Eli (John C Reilly) och Charlie (Joaquin Phoenix) dock ute på ett nytt uppdrag. Joaquin Phoenix spelar en generisk variant av den alkoholiserade psykopatpersona som han har slipat fram genom åren. John C Reillys lågmält humoristiska porträtt av den "snälle" brorsan blir filmens naturliga nav. Han sniffar intresserat över en rysk gryta: "dill?", testar nymodigheten tandborste, drömmer om kärleken och sväljer märkligt nog en spindel i sömnen.

I filmen finns även en annan mansduo, spelade av Riz Ahmed och Jake Gyllenhaal, som är på väg mot guldrushens San Fransisco. Den ene har kommit på en klurig formel som separerar guld från annan metall i vatten och den andra är inledningsvis på jakt efter honom, i team med Sisters-bröderna. I mötet mellan de fyra männen märks det äntligen att Audiard har en ambition att göra något lite annorlunda av den här genren. Men det blir liksom inget av med något.

Miranda Sigander/TT

Som en cineastisk hypnos

I en fristående fortsättning av kärlekshistorien i "Belleville baby" fortsätter Mia Engberg att tänja på filmiska gränser och sätt att berätta historier.

Det handlar om Mia Engberg och hennes ungdomskärlek, Vincent. Han och hon utgjorde även grunden i den essäistiska dokumentären "Belleville baby" (2013), en finstämd betraktelse över livet, ungdomen, samhället och solidariteten.

"Lucky one" utspelas i ett fiktivt nu. Den kriminelle Vincent är placerad i en bil, han väntar på en prostituerad som han ska köra hem efter utfört jobb. Mia pratar med honom i telefon. Tillsammans uppfinner de ett manus som handlar om hans liv, ett annat påhittat liv, som innehåller ansvar för en ung dotter.

Resultatet blir en melankolisk berättelse om tid som har passerat. Liv som inte blev som det var tänkt. Eller så blev de precis som de var predestinerade. Teman som ansvar, frihet kontra ofrihet och ojämlikhet är centrala i det verk som tonar fram.

Miranda Sigander/TT