Recension: Stockholm Jazz Orchestra bjöd avantgardejazz av högsta klass

Stockholm Jazz Orchestra har vi haft nöjet att avnjuta många gånger i Östersund, senast 2016 när bandet enbart spelade musik av östersundsfödde kompositören och pianisten Peter Knudsen. I tisdags var det dags för ett nytt gästspel av det eminenta storbandet och nu var det musik av jazzgiganten John Coltrane som stod på programmet.

Drygt ett halvsekel efter John Coltranes död är denne stilbildare inom jazzen alltjämt aktuell, en klassiker lika betydelsefull som musiker och som kompositör. En konsert med John Coltranes musik i nya, fräscha arrangemang av ett så vältrimmat storband som SJO är förstås en jazzupplevelse av rang och det var det en talrik publik som unnade sig denna kväll.

Under ledning av trumpetaren Fredrik Norén inledde SJO programmet med Coltranes drygt halvtimmeslånga komposition A Love Supreme, ett utmanande stycke när det först presenterades för drygt femtio år sedan och nog kan det sägas tillhöra jazzens avantgardekompositioner. Med ett rikt flöde av instrumentala solon byggs det upp med ett stegrat tryck och sväng. Basisten Martin Sjöstedt och trummisen Jukkis Uotila sammanlänkar de fyra delarna i Wynton Marsalis eleganta arrangemang med lysande solon av saxofonisten Johan Hörlén och trumpetarna Nils Jansson och Karl Olandersson bland andra.

Coltranes "My favourite things" var en megahit på sin tid och här är det barytonsaxofonisten Fredrik Lindborg som i ett läckert arrangemang tolkar den och Lindborg återkommer också som solist på sin baryton i Duke Ellingtons "Take the Coltrane" i arrangemang av Martin Sjöstedt. Daniel Tilling är en helt lysande pianist, vilket han också visar i några formidabla solon.

Mer Coltrane under denna konsert: Klassiska balladen "Naima" i ett arrangemang av Peter Knudsen och Giant Steps förstås, numera en klassiker även det.

De genomarbetade temakonserter som Stockholm Jazz Orchestra har bjudit publiken på under senare år har varit musikaliska höjdpunkter. Konserten med John Coltranes musik visar ett alert storband av mycket hög klass.

Recension // Musik

Stockholm Jazz Orchestra

spelar verk av John Coltrane

(Jazz i Jemtland på Gamla Teatern)