Recension: Jämte släpper julmusik med medeltida ursprung

I all den nyinspelade julmusik som de närmaste veckorna kommer att skölja över oss finns det en på skiva, som i all sin lågmäldhet, nyansrikedom och finstämdhet står i en klass för sig.

Det är Trio X of Swedens andra julskiva - den första kom ut för snart tjugo år sedan - och som bjuder på historisk julmusik med melodier från tidig medeltid, 1700- och 1800-tal, men också med en blinkning till vår egen tid med Gunnar Svenssons numera klassiska och ljuvligt finstämda tontolkning av Karl-Bertil Svenssons julafton.

Men huvuddelen av det med stor omsorg valda materialet har faktiskt rötter i tidig medeltid, och stöps här i en modern, svängig och ytterst finkänslig jazztappning, märkligt nog utan att förlora särskilt mycket av sin melodiska autencitet.

Det är suveränt bra gjort av den mycket rutinerade och ytterst samspelta Trio X of Sweden, en ensemble vid den regionala musikorganisationen Musik i Uppland, som nu varit verksam i mer än tre decennier och under den tiden hunnit att som en av landets absolut främsta improvisationsgrupper på sitt alldeles egna sätt ta sig an och tolka olika musikgenrer, vilket dokumenterats på åtta egna skivutgivningar.

Bland de mycket rutinerade medlemmarna av Trio X återfinns en jämte med både starka rötter i och fortsatt många kopplingar till vårt läns musikliv, nämligen basisten Per V Johansson, son till den under drygt ett halvsekel mångsidigt verksamme organisten, musik- och körledaren Sven-Erik Johansson i Ås. (Och för övrigt pappa till låtskrivaren och artisten Mathilda Bådagård).

Själv började Per V Johansson sina musikstudier med kontrabas redan under gymnasietiden i Östersund och fortsatte senare vid Musikhögskolan i Stockholm. Till hans tidiga engagemang hörde medverkan i Monika Törnell Band och Mikael Råbergs storband innan Musik i Uppland blev hans fasta arbetsplats. I Uppsala konserthus har nu Trio X sedan mer än tio år en alldeles egen konsertserie vid sidan av alla andra engagemang och turnéer inom och utom landet.

Övriga två musikaliskt mångsidiga och mycket rutinerade medlemmar av Trio X är pianisten och kompositören Lennart Simonsson, tidigare också verksam i många musikaluppsättningar. Samt trumslagaren Lennart Simonsson.

Men tillbaka till den aktuella julskivan, som alltså har en tonvikt på den medeltida julmusiken, hur jazzsvängigt materialet än tolkas. Skivan inleds med en mycket finstämd medeltida Mariavisa och avslutas med Det är en ros utsprungen, som ju också har medeltida ursprung.

Utmärkande för Trio X of Swedens tolkningar av den klassiska julmusiken är en finkänslighet och lågmäldhet samtidigt som det svänger så jazzigt skönt i lekfulla improvisationer kring melodier som välkända Adolphe Adams O Helga Natt, tyska Personent Hodie från tidig medeltid och den medeltida hymnen och titelspåret Veni veni Emmanuel.

Det här är julmusik av bästa märke; klassisk och i sin moderna uttolkning samtidigt nyskapande.

Rekommenderas varmt att avnjutas till julglöggen!

RECENSION

Trio X of Sweden: Veni veni Emmanuel

med Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas och Joakim Ekberg, trummor.

(Skivmärke Prophone)