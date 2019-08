Recension: Gamla dagböcker avslöjar Heidenstams kärlek

”Sverige, Sverige, fosterland…" och en profilbild är kanske Verner von Heidenstam i det allmänna medvetandet år 2019. Nu framträder denne sin tids store kulturman i enfas och belyst inifrån och ut i Martin Kylhammars ”Ett hemligt liv” om honom och hans sena och sista kärlek, danskan Kate Bang som är bokens egentliga huvudperson.

Kylhammars källmaterial är oerhört omfattande. En stor mängd brev, dagböcker, dokument och minnesbilder från slott och herresäten, allt omsorgsfullt redovisat liksom huvudpersoner och bipersoner inklusive register. När Kate Bangs barnbarn gav Martin Kylhammar förtroendet att utforska en gammal trälåda, förvarad på en vind i Köpenhamn, måste det ha känts som världens julafton för en forskare. Där fanns hennes och Heidenstams brevväxling, dagböcker och en mängd fotografier från deras gemensamma liv på Övralid och resor ute i världen.

Jag ser länge på de bådas favoritporträtt från den tid då de först möttes på vintersanatoriet Mösseberg den 24 februari 1916, hennes 24-åriga födelsedag. De blev blixtförälskade. Skalden var 54 år och ler med den berömda tjuvpojksblicken, hon en skandinavisk skönhet, gift och mor till två barn men i kris efter en otrohetsaffär i danska societeten. Det var inte första gången Heidenstam blev förtjust i en ung flicka och för hennes del inte den sista gången hon blev tillsammans med en spännande, äldre kulturman. Det är något av Downton Abbey, upstairs and downstairs, över hela historien. Samma opassande gränsöverskridande mellan herrskap och tjänstefolk inträffade när Verner som gammal och i princip övergiven kom lite för nära sin trotjänarinna Ida Eriksson. Det ansågs mycket opassande och pinsamt av de adliga vännerna.

Vid den tid boken börjar hade Heidenstam sin skaparperiod bakom sig och deras liv handlar om hur herrgården Övralid skapas och ideliga resor runt om i Europa, då alltid högsta möjliga komfort och standard gällde. Ett riktigt lyxigt överklassliv och jag tänker trots att jag vet att de är ekonomiskt oberoende, var kommer alla pengar ifrån? Värdepapperen bekostade hela Rivierabesöket, konstaterar Kate som håller ordning på finanserna, en egenskap hon behåller livet ut utan att vara besatt av pengar. Tjugotalet var ett sorglöst decennium för överklassen trots att molnen hopar sig ute i Europa. För Heidenstam är bolsjevismen det stora röda skynket men han litar på att Mussolini håller emot och bringar ordning i det unga landet Italien. Hitler bryr han sig inte så mycket om, säger dock tidigt ifrån om nazisternas judeförföljelser men blir föremål för manipulation av sändebudet Grassman som listigt försöker få honom att säga något positivt som han kan rapportera hem till Goebbels. Det politiska spelet är sig likt då som nu.

Kate är ung, energisk och rastlös och snart börjar hon tillbringa alltmer tid i Danmark med sport, danser och umgänge med jämnåriga. I alla sammanhang blir hon med sin charmiga personlighet life and soul of the party. Det är tyst och tomt på Övralid när Kate är borta, Heidenstam klagar och känner sig övergiven. Kanske har hon en älskare också, börjar han misstänka men Kate skyller på plikter mot barn och exman.

Där ljuger hon, fastslår Kylhammar i den stora uppgörelsen som landar i att testamentet från 1936, där Kate står som huvudarvinge görs ogiltigt och skrivs om. Heidenstam som blivit en biperson i Kates liv, kör ut henne från Övralid och med stöd av vännen arkeologen Otto Rödin skrivs ett nytt testamente. Det finns nu två versioner av det som hänt och Martin Kylhammar skapar med hjälp av alla tillgängliga dokument och egen slutledningsförmåga, utan att lägga skuld på någon part, en tredje version. Kate Bang är nämligen inte nöjd med att gå lottlös och ärelös ur förhållandet utan det blir en långvarig och bitter strid om Övralid och Verner von Heidenstams eftermäle. Ett ståtligt och oantastligt nationalmonument eller en mångsidig och levande människa på gott och ont? Martin Kylhammar använder teaterns språk, det som händer utspelas bakom scenen och på scenen och det är mycket frestande att börja fantisera om filmen ”Ett hemligt liv”. Alltmedan jag castar rollerna, Jonas Karlsson ligger bra till och Kate är det många som slåss om, tänker jag att boken ändå är bättre än filmen. Där finns allt. Passion, svek, lögner, vardagsliv och arbete, vänskap som blir fiendskap, politik och till sist den spännande striden om vems sanning som ska gälla för eftervärlden.

Recension

"Ett hemligt liv", Martin Kylhammar

Verner von Heidenstam och Kate Bang

(Albert Bonniers Förlag)