Recension: ”Ett grunt djup - Kajsa-Tuva Werners positivitet gränsar till naivitet”

Utställningens titel anspelar på ordspråket att man inte ska strö salt i såret. Werners utställning blir som ett uppmuntrande svar på det snart gångna årets vedermödor. Verken pendlar mellan det abstrakta och det figurativa. Små figurer kan ses i de abstrakta tavlorna, ibland tillsammans med text. Många av dem är väldigt färgglada medan andra går mer i svart och vitt. Inte sällan ser man ett ord, eller några fraser, inkorporerade i verken.

Ett exempel på detta är det verk som först fångar min uppmärksamhet. Verket, som mig veterligen saknar titel, är ganska stort och består till stora delar av två helt vita ytor som skiljs av en tjock linje i abstrakt mönster. Mönstret och färgerna får mig att tänka på den där gamla testbilden man kunde se på SVT innan sändningarna. Längs med denna horisontella skiljelinje kan man läsa följande. "De fuktiga varma vindarna som blåser in från Atlanten genom passen i fjällkedjan ger stora mängder nederbörd. Mycket regn på sommaren och stora mängder snö på vintern. Snövallarna på fjällvägarna kan snörika vintrar bli fem meter höga."

Werners använder sig också av engelska och franska i sina verk. Ett av verken som är visuellt intressant kan man läsa "Read this poem together (with a glas)". Detta är ett bra exempel på när text inte tillför något till det visuella. Verket hade funkat bättre och varit mer intressant utan texten som på något sätt försöker understryka det poetiska, det djupa och subjektivt mystiska i den abstrakta bilden.

På en tavla med en liten figur i hörnet kan man läsa "Le diable vous poursuit", vilket betyder djävulen följer efter dig. I den videoguidning som man kan se via Galleri Lux hemsida förklarar Werner verket med att vi alla jagas av djävulen. Djävulen blir en metafor för all vardaglig stress som vi ständigt omges av. På flera av verken framträder helt enkelt ordet "oui" (ja), något som tematiskt går igenom i utställningen. Den genomsyras av en attityd där man ska säga ja till livet, en positivitet som gränsar till naivitet.

Om jag skulle beskriva "Socker i såret" med ett ord skulle det tyvärr bli med det engelska låneordet deepity. Deepity är ett ord som myntades av den amerikanska filosofen Daniel Dennett för att beskriva fraser och meningar som låter djupsinniga men i själva verket är ganska intetsägande och triviala, ibland också fullkomligen falska. Det blir som en sorts tuggummi-popkonst som är väldigt lätt att ta till sig, vilket i sig inte behöver vara negativt. Allt måste inte vara djupsinnigt men när bild och text inte lyfter varandra riskerar de snarare att dra ned hela verket och det hela blir banalt. Det är synd för jag gillar Wernerns verk där bilderna får tala sitt eget språk utan någon tillhörande text.

Utställningen går att se till och med 21 januari 2021.

Recension

"Socker i såret", av Kajsa-Tuva Werner

(Galleri Lux)