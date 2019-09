Recension: En alltigenom angenäm upplevelse när Svante Thuresson sjunger Beppe Wolgers

Kannor fyllda till brädden av ljus, en doft av New York. Fyra koppar nyfiken snö, ett stort glas skymning och en tesked sorg. Naivistiskt måleri, en vilja till konst, en tonårig rädsla att våga fullt ut. Hela tiden en nyfiken blick på och förundran över tillvaron.

När Svante Thuresson och Claes Crona trio i fredags kväll möter Beppe Wolgers genom memoarer och låttexter i Storsjöteaterns fullsatta salong är det en kväll bortom dockor, Dunderklumpen, Pippipappan och Skäggen i tv. Beppe Wolgers föddes 1928, Svante Thuresson 1937. Den senare är inne på sitt 82:a år, Beppe skulle ha fyllt 91 om han fått leva. Det fick han inte, 1986, 57 år gammal, gick han bort i sviterna av blödande magsår.

Den Beppe Wolgers som bodde med sin familj på Öhn utanför Strömsund lyser med sin frånvaro här. Geografiskt befinner vi oss i huvudsak i Stockholm där en nioårig Beppe förlorar sin pappa, det mobbade barnet som stammar – men också får insikten om att ”leendet är en stor läkare”, tonåringen som provar sig fram med gitarr, pensel och halvskrivna dikter. Men också krogshowernas Beppe, låtskrivaren och visdiktaren som förvandlar amerikanska jazzlåtar och andra melodier till svenska klassiker – i tusental. Det var i de sammanhangen Svante Thuresson mötte honom, på Berns och Hamburger Börs. Egna minnen av Beppe berättas sparsamt, det personliga får Beppes egna ord ur hans memoarer stå för. Men minnen skymtar förbi här och var, som när Bill Evans ”Waltz for Debbie” kom att bli Monica Zetterlunds egen ”Monicas vals” med text av Beppe. Svante Thuresson gör den ”enkel, vacker och öm” för att citera texten själv och drar ut å:et i slutradens ”tusen år” i en imponerande oändlighet.

Över huvud taget är det musikaliskt en kväll av samspelt helhet och imponerande soloinsatser från trio och sångare där texter och musik sömlöst glider in i varandra.

Okända djur smyger omkring på scenen, ”Det gåtfulla folket” sätts in i ett sammanhang av barnets förundran men också som en dröm om hur en barndom skulle kunna få vara. Svante Thuresson läser i Beppes memoarer om den långsamma resan över Atlanten mot New York 1949, en ogarderad förundran över hur filmens USA materialiserar sig framför hans ögon för att sedan explodera i en stad som är musik i ett framförande av ”I New York” där ”som en virveltrumma hjärtat slår hårt i dig – som en sång i New York”. Tolkningen av ”Sakta vi gå genom stan” får ett driv som förvandlar långsamheten till en promenad fylld av små obetvingliga danssteg.

Det är en alltigenom angenäm upplevelse som får stående ovationer och extra inrop som nära på förstummar Svante Thuresson: ”Så här mycket har vi aldrig fått komma in igen” – men det blir ett extra extranummer i alla fall och vi seglar än en gång ut i en sällsam Stockholmsvinter.

Recension // Musik

Svante möter Beppe Wolgers

Konstnärligt team: Claes Crona och Svante Thuresson

Text: Beppe Wolgers, Svante Thuresson

Medverkande: Svante Thuresson, sång, Claes Crona, piano, Hans Andersson, bas, Johan Löfcrantz Ramsay, trummor

(Storsjöteatern)