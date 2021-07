Recension av Parksommar: Albin Lee Meldau lyckas till och med med Göteborgsskämten

Det ska erkännas: vidare märkvärdig tyckte jag inte att Albin Lee Meldau var förrän han tidigare i år släppte singlarna "Josefin" och "Andas" som båda får mig att gråta. Den första handlar om hur dränerande en stark förälskelse kan vara och den andra om det sorgliga faktumet att allt som är gott, stort och vackert har ett slut.

Att jag för ett år sedan inte förstod denna Göteborgsmusikers storhet är nu svårt att greppa då jag sedan några veckor tillbaka nästan kan titulera mig som Albin Lee Meldaus största fan; förra veckan åkte jag de dryga 20 milen för att höra honom i Tänndalen och i fredags var det en självklarhet för mig att se honom på scen igen – denna gång i Badhusparken i Östersund.

Konserten inleds med några engelska låtar, som "The Weight Is Gone", men det är först i hiten "Lou Lou" som publiken hörs sjunga med.

Konserten är avklädd och avskalad. På scen står bara Albin Lee Meldau själv och tre gitarrer han varvar mellan. Några tjusiga scenkläder har han inte heller, utan står rakt upp och ner i blekta jeans och jeansjacka. Denim is not dead.

Också mellansnacket är naket. Att berätta att han varit olyckligt kär är inte så utelämnade som han vill få det att framstå – det är trots allt något de flesta varit med om – men när han så ärligt blottar sitt missbruk låter han publiken på riktigt komma nära. Det är inte obekvämt, utan en närhet jag trivs i.

Mellansnacket har alltså samma tematik som musiken – den som lyssnat på Albin Lee Meldau vet att hans låtar ofta handlar om just olycklig kärlek och missbruk.

Vad som dock inte framkommer i låtarna, men däremot när Albin Lee Meldau pratar, är hur rolig han är. Till och med Göteborgshumorn och pappa-skämten går hem. Högst skrattar publiken när han påpekar att det finns ett självförtroende som bara en innebandytränare från Partille kan ha. Jag och Tove, som fotograferar konserten, skrattar nog mest av alla.

Även om jag under mina veckor som Albin Lee Meldau-groupie lärt mig att uppskatta även hans äldre låtar på engelska råder det inget tvivel om att han är bäst på svenska. Självklart får publiken i Badhusparken höra både "Josefin" och "Andas", men också "Tårar av guld" och "Röda sten" , vilka är två låtar som han borde fått mer uppmärksamhet för – inte minst för texterna, som passar så bra till hans både vackra och mäktiga sångröst.

Att få till en röjig stämning bland en sittande publik är inte det enklaste och musiken är inte riktigt den man dansar till ändå. Men bitvis känns Albin Lee Meldau nästan lite slapp, som att han tröttnat på turnerandet och inte ens längre försöker få igång publiken. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att han förtjänar betydligt mer än det han får i form av applåder under fredagskvällen.

Avslutar gör han med "Spela min favoritvals" som är en tolkning av Louise Hoffstens "My Favorite Lie" som Albin Lee Meldau framförde när han medverkade i tv-programmet "Så mycket bättre" 2018.

Jag tror på allt sjunger han. Och det är exakt så jag känner. Albin Lee Meldau kan skriva musik och framföra den på ett sätt som får mig att tro på vartenda ord han sjunger fram.

Fakta // Recension

Albin Lee Meldau

Parksommar

Scen: Badhusparken, fredag

Arrangör: Storsjöyran