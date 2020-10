Ragundas hemtjänst prisas för lyften – som skonar personal, brukare och kommunkassan: ”Alla utegrupper borde ha en sån här”

Den mobila lyften "Raizer" har varit i kommunens ägo sedan början av året men har redan underlättat mycket för hemtjänsten, både hos personal och vårdtagare. När en vårdtagare ramlar och behöver hjälp upp kan lyften användas i stället för att personalen själva ska lyfta den som ramlat. Det minskar risken både för belastningsskador hos personalen och för skador hos vårdtagaren.

– Vi är jätteglada att ha fått en lyft. Det har verkligen hjälpt oss mycket och jag tycker alla utegrupper inom hemtjänst borde få ha en sån här, säger Maud Amcoff, undersköterska vid hemtjänsten i Hammarstrand.

Personalen vid hemtjänsten i Hammarstrand har själva varit med och drivit frågan om att lyften ska köpas in, en fråga som tog flera år att bli verklighet. De minns inte exakt när frågan togs upp första gången, men runt åtta år sedan.

– Det har varit många turer och många nej, men nu är den inköpt och vi är som sagt väldigt glada för det, säger Maud Amcoff.

Personalen har räknat ihop hur många gånger de använt lyften och redan har de tjänat in kostnaden för inköpet. Hade inte lyften funnits hade de i stället fått kontakta räddningstjänsten för assistans när en vårdtagare ramlat, vilket kostar mellan 2000–4000 kronor per gång. Kostnaden beror på hur många man räddningstjänsten måste skicka och hur långt bort de befinner sig ifrån vårdtagaren som ramlat.

– Vi ligger just nu 70 000 kronor plus. Hittills har vi använt lyften 58 gånger så vi har redan tjänat in vad den kostade i inköp. Den kostade cirka 36 000 kronor plus moms, säger Mattias Ellingsson, undersköterska och skyddsombud vid Hammarstrands hemtjänst.

Reaktionerna ute hos de vårdtagare som fått hjälp av lyften har bara varit positiva.

– Vi har en vårdtagare som kallar lyften för Änglavagnen. Personalen har fått använda den några gånger vid fall hos den personen, säger Mattias Ellingsson

– Man behöver inte dra i kläder och armar hos den som ramlat för att få upp den utan det blir mycket skonsammare. Lyften monteras under den som ramlat och sen hissar vi upp, säger Iris Anundgård, undersköterska.

Hemtjänsten i Hammarstrand/Nyviksvägen har nyligen tilldelats Arbetsmiljöpriset 2019 för sitt arbete med att driva frågan kring inköp av lyften. För ungefär två veckor sedan kom representanter från LO Mellersta Norrland och delade ut priset.

"Efter envist arbete med att uppmärksamma arbetsgivaren om de stora riskerna för belastningsskador. Tillslut lyckades skyddsombuden få arbetsgivaren att avsätta medel för en bättre arbetsmiljö. Detta visar hur viktiga skyddsombuden är och att man inte ska ge upp", löd motiveringen.

Lyften finns också vid hemtjänsten i Bispgården och Stugun, men det var personalen i Hammarstrand som var initiativtagare till att lyften skulle köpas in.

Eva Blomqvist är chef för hemtjänsten i Ragunda och berättar att de är en av få kommuner i norra Sverige som har fått en sån här lyft.

– Lyften underlättar oerhört och är enkel att använda. Det är alltid roligt när man kan göra förbättringar i arbetsmiljön för personalen och att de blir lyssnade på. Jag tycker det är jättebra att de har drivit den här frågan, säger hon.