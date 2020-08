Ragunda gör miljonsatsning på renovering av badplats: ”Det finns ett stort renoveringsbehov”

LT har tidigare berättat om den kommunala badplatsen Koppelhällan i Hammarstrand som i sommar har fått hålla stängt då vattnet i simbassängerna visade sig innehålla för höga klorhalter. Orsaken var att den utrustning som reglerar klorhalterna gick sönder och några reservdelar gick inte att få tag i då utrustningen är gammal.

Sedan dess har grindarna alltså varit låsta och en renovering har varit på tapeten. Renoveringen blir nu ännu större än det först var tänkt.

- Vi hade först en plan kring renoveringen men har valt att backa bandet och göra en ordentlig utredning kring Koppelhällan och hur renoveringen ska se ut, säger Olof Petterson, tillförordnad förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen på Ragunda kommun.

Anläggningen har många år på nacken och under har åren har bara mindre renoveringar gjorts förutom det löpande underhållet.

Ragunda kommun väljer nu att lägga fem miljoner kronor till renovering av anläggningen, en stor summa i det här sammanhanget.

- Ja, det är ganska mycket pengar. Det finns ett stort renoveringsbehov så det känns så pass nödvändigt. Anläggningen var i sämre skick än vad vi trodde när vi började planera för renoveringen, det är därför vi har backat bandet och börjar om genom att göra den här utredningen. Jag har också valt att omfördela och lägga in ytterligare 500 000 kronor från en annan budgetpost, som inte blev av som planerat. Just för att vi ska kunna göra den här utredningen ordentligt och ta in experthjälp, säger Olof Pettersson.

Exakt vad som kommer att göras kan Olof Pettersson inte svara på i dag, det beror på vad utredningen visar och vilka förslag som kommer fram.

- Genom utredningen kommer vi att ta fram ett antal olika förslag på vad som kan göras. Även om vi ju vet en del saker som är dåligt i dag, exempelvis toaletterna. Alla medborgare är ju som vanligt också välkommen att lämna in medborgarförslag på åtgärder.

Kommer renoveringen vara klar så det går att bada nästa sommar?

- Vi ska inte räkna med att det har öppnat tills nästa sommar. Det beror helt på vad utredningen visar och när vi kan börja. Det här känns som rätt beslut och en positiv sak att jobba med så det känns roligt.