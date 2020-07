QUIZ: 20 frågor om böcker från Jämtland och Härjedalen – hur många rätt får du?

1. Innan Kristina Sandbergs Maj gifter sig med Tomas Berglund i Örnsköldsvik tillbringar hon några dygn i en sommarstuga utanför Östersund. Var ligger den?

a) Marieby

b) Optand

c) Lugnvik

2. Kerstin Ekmans roman ”Händelser vid vatten” utspelar sig i norra Jämtland och tar sin början en midsommarnatt på 1970-talet. Vad heter den fiktiva ort som står i centrum för handlingen?

a) Svartvattnet

b) Frostvattnet

c) Blåsjön

3. När huvudpersonen i Anneli Jordahls ”Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona” som 16-årig barnflicka kommer till Östersund jämför hon staden med …

a) New York

b) Moskva

c) Paris

4. I Malin Nords ”Barmark” flyr Signe från krigets Trondheim över gränsen till Jämtland. Vad heter byn där hon bosätter sig och som romanen kretsar kring?

a) Ljusberget

b) Böle

c) Blekmyren

5. I Elin Olofssons femte roman ”Herravälde” spelar en känd, svensk kulturpersonlighet en central roll. Vilken?

a) Anders Zorn

b) Carl Larsson

c) Selma Lagerlöf

6. I Sara Bergmark Elfgrens ”Norra Latin” flyttar Tamar Lominadze från Östersund till Stockholm för att gå en eftertraktad gymnasieutbildning. Vilken inriktning har den?

a) Arkitektur

b) Teater

c) Språk

7. Finalen på Jonas Moströms deckare ”Storsjöodjuret” utspelar sig en speciell natt – vilken?

a) Storsjöyrans lördagskväll

b) Nyårsafton

c) Skolavslutningen

8. Författarduon Eva Swedenmark och Annica Wennström har skrivit fem ”bärböcker” i serien om familjen Ponti i Östersund. Den senaste heter ”Hjortron och hjärtan”, men vad heter restaurangen som handlingen kretsar kring?

a) La Stella

b) Ankaret

c) Två hjärtan

9. Ola Nilsson trilogi utspelar sig i ett fiktivt norrländskt samhälle som har vissa likheter med Hammerdal där författren växte upp. Del 1 och 2 heter ”Hundarna” och ”Änglarna”. Vad heter del tre?

a) Den som stannar

b) Molnen

c) Kärleken gömmer minnet

10. Kanske tusen sångtexter, poesi, texter för radio och tv, filmmanus, memoarer, barnböcker – Beppe Wolgers var oerhört produktiv. I barnboken ”Ur en kos dagbok” flyter en dagdrömmande ko på rygg i ...

a) Indiska oceanen

b) Mälaren

c) Ströms vattudal

11. ”Hunden som sprang mot en stjärna” inleder Henning Mankells serie om en pojke i ett litet norrländskt samhälle. Vad heter pojken?

a) Klas

b) Petter

c) Joel

12. I Theres K Agdlers senaste roman ”Apelsinerna faller” är en av berättarna ett litet djur, vilket?

a) Kackerlacka

b) Mullvad

c) Humla

13. I Hans Rosenfeldts och Michael Hjorts ”Fjällgraven” etablerar Riksmordkommissionen ett tillfälligt kontor på en fjällstation i länet, vilken?

a) Vålådalen

b) Storulvån

c) Helags

14. I bildromanen ”Fågeln i mig flyger vart den vill” berättar Sara Lundberg om konstnären Berta Hanssons barndom på en plats i länet, vilken?

a) Östersund

b) Hammarstrand

c) Hammerdal

15. I sina romaner har Karin Härjegård flera gånger utgått från historiska kvinnor i länet. Hennes senaste roman ”Det har kommit ett brev” handlar om Margareta Olofsson från Rörön som emigrerar till USA och blir Margaret Bergman. Där gör hon karriär inom ett hantverk, vilket?

a) Stickning

b) Makramé

c) Vävning

16. I Ulf Lundells ”Vinter i paradiset” får den slitne huvudpersonen hjälp att checka in på ett hotell. På vilken ort?

a) Åre

b) Storlien

c) Funäsdalen

17. Var är ”himlen som ett hammarslag i skallen” enligt Bodil Malmsten?

a) Finistère i Frankrike

b) I Stockholm

c) Bjärme, Jämtland

18. När Lisbeth Pahnkes Britta och Silver åker på ridläger är förebilden en verklig plats i länet, vilken?

a) Bispgården

b) Bräcke

c) Åkersjön

19. Var utspelar sig Solveig Vidarsdotters deckare ”Isvittring”, ”Nässelvrede” och ”Rävlystnad”?

a) I Härjedalen

b) I Ragundatrakten

c) I Frostviken

20. I Åsa Ringdahls ungdomsroman ”Det handlar om oss” möts Malin och Johan i Östersund. De har varsitt stort idrottsintresse, vilka?

a) Konståkning och fotboll

b) Hästar och hockey

c) Handboll och basket

Facit

1. b) Optand, 2. a) Svartvattnet, 3. a) New York, 4. c) Blekmyren, 5. a) Anders Zorn, 6. b) Teater, 7. a) Storsjöyrans lördagskväll, 8. a) La Stella, 9. c) Kärleken gömmer minnet, 10. c) Ströms vattudal, 11. c) Joel, 12. a) Kackerlacka, 13. b) Storulvån, 14. c) Hammerdal, 15. c) Vävning, 16. b) Storlien, 17. c) Bjärme, Jämtland, 18. c) Åkersjön, 19.c) I Frostviken, 20. b) Hästar och hockey

