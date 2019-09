Proppfullt på förskolorna i Åre och Duved – 50 barn i kö

En högre inflyttning än beräknat, framförallt till Åre och Duvedsområdet, har lett till att förskolorna i området är fulla till bristningsgränsen. Kommunen har gått ut och kontaktat föräldrar till de barn som står i kö till förskoleplats i det aktuella området och meddelat att man inte kommer kunna erbjuda platser inom de stipulerade fyra månaderna. Det rör sig både om barn som redan bor på orten samt barn till föräldrar som planerar att flytta till Åredalen.

– Vi har ungefär 50 barn i kö till förskoleplatser just nu, säger Helene Ottersgård, tillförordnad barn- och utbildningschef inom Åre kommun.

– De flesta av dem har sökt förskoleplats i Åre- och Duvedsområdet. Det finns platser att erbjuda inom kommunen men de finns på andra platser. Att pendla långa sträckor till förskolan är inte ett hållbart alternativ. Formellt så behöver vi ju bara erbjuda en plats inom kommunen men det blir ju inte hanterbart för familjerna. Det är därför vi nu kontaktar de som redan står i förskolekö eller är i begrepp att flytta till området och har behov av förskoleplats. Vi försöker hitta olika tillfälliga lösningar och kartlägga hur långa avstånd från förskolan familjerna kan hantera, säger Helene Ottersgård.

Hur tillfälliga lösningarna blir beror på hur det går med den tilltänkta förskolan som planeras mellan Åre och Duved. Det är tänkt att bli en större enhet med många platser. Sedan flera år tillbaka har kommunen försökt hitta lämplig mark för byggnationen men hittills inte lyckats. Planen från politikerna är nu att arbeta på bred front med ett flertal alternativa platser som utreds ur ett detaljplaneperspektiv. Detta för att förhindra att eventuella problem i planprocessen på enskilda platser stoppar utbyggnaden. Frågan togs upp under torsdagens kommunstyrelsemöte och det fanns då en politisk enighet från både majoritet och opposition om att frågan om förskoleutbyggnad måste lösas.

Åre kommun har relativt nyligen invigt en ny förskola i Undersåker. Den är i princip full men man tittar nu på möjligheten att förtäta antalet platser där. Samtidigt planeras mer bostadsbyggande i just Undersåker. Hur detta och övriga förändringar i kommunen kommer att inverka på behovet av förskoleplatser under åren framöver ska utredas under hösten.

– Jag fick utredningsuppdraget för några dagar sedan. Egentligen var den planerad att samköras med den större skolutredningen men vi valde att tidigarelägga den. Den ska vara färdig tills i oktober, säger Helene Ottersgård.

Även i Storlien, som i dag inte har någon förskoleverksamhet, har det aviserats om ökade behov av barnomsorg. Här är det främst den stora etableringen av en ny handelsplats som tros bidra till att det kan bli fler barnfamiljer i området.

– Ett samråd med berörda familjer om förskolesituationen i Storlien är planerat för att se vad som är framkomliga vägar, säger Helene Ottersgård.

Mötet i Storlien ska hållas den 3 oktober med berörda familjer och andra intressenter i området. Det finns planer på byggnation av hyreslägenheter i just Storlien på mark som avsatts av företaget Svenska handelsfastigheter som kommunen i sådana fall ska planlägga.