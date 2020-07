Prispengar som aldrig förr och norsk kross i Derbystoet – Tjomsland tog historisk trippel

Ja, vilken norsk dominans vi fick se vid 20.10-tiden. Norske kallblodskungen Öystein Tjomsland hade tre hästar till start och de tog alltså de tre första platserna.

Annars var det Alfa Lina/Lars-Erik Karlsson som länge ledde, men på upploppet kom de norska raketerna. Norheim Borka/Örjan Kihlström, Brenne Berna/Öystein Tjomsland och Sjö Stjerna/Vidar Tjomsland krigade om segern och till slut var det Kihlström som gick loss med sin fyraåring.

Det var Norheim Borkas fjärde vinst på elva starter. Tiden: 25,2.

Den högklassiga V86-kvällen hade lockat flera stjärnkuskar till start, till exempel Örjan Kihlström, Ulf Ohlsson, Robert Bergh och Torbjörn Jansson. Kihlström var flitigast och anmäld i alla (!) tio lopp.

Ohlsson är dock fortfarande Sveriges meste travkusk. Innan onsdagen hade den förre Bergsåkerkusken kört makalösa 1 286 lopp i år. Det är ungefär sex lopp per dag.

Kvällen gick i kallblodens tecken. Fyra av de åtta V86-loppen var riktade till denna kategori och självklart var de två nordiska kallblodskungarna på plats, Jan-Olov Persson och Öystein Tjomsland.

Onsdagstävlingen hade verkligen varit värd välfyllda läktare. En fantastisk travkväll med mängder av fina lopp och inte minst prissummor av imponerande mått.

Ja, Östersundstravet satte förmodligen ett inofficiellt banrekord när det gäller den delen. Den totala prissumman låg på nästan 3,5 miljoner kronor, varav Svenskt Kallblodsderby hade 700 000 kronor i förstapris.

– Den här kvällen har blivit nästan bättre än fredagen på Jämtlands Stora Pris-helgen. Det är V75-försök och så har vi även Sven O Perssons Minne, säger travbanechefen Jan Quicklund som i programmet inför kvällen berättade att prissummorna under tävlingen var på unik nivå för en travbana i Östersunds storlek.

Sven O Perssons Minne såg länge ut att bli en duell mellan favoriterna Lome Brage och Tangen Haap. Men de tappade farten och på precis på den sista biten kom Björs Frej/Mats Djuse med en riktig rökare och tog hem segern före Pydin.

Triumfen var värd 150 000 kronor och det var den 19:e karriärsegern för den tioårige hedershästen.

Det näst sista loppet var kvällens stora höjdpunkt; Svenskt Kallblodsderby, som kördes för 77:e gången.

Resultat

Lopp 1, 2 140 m: 1) Gonzo/Torbjörn Jansson, 18,5, 2) Annkin Savage, 19,1, 3) Vally Doc, 19,3, 4) Avataria, 19,4, 5) Cachi, 19,4. Oplacerade: Super Hörsta 19,6, Ulfsås Chagello 20,7, Veams Last Athos 22,8. Diskad: Lovely Coin.

Lopp 2, 2140 m: 1) Lugo/Örjan Kihlström 15,7, 2) Marre´s Dreamboy 15.9, 3) Archipelago Box 16,0, 4) Ninja´s Queen 16,0, 5) Survivor 16,2, 6) Yoyo Gel 16,3, 7) Text Man Hörsta 16,9.

Lopp 3, V86-1, 1640 m: 1) Bokli Teddy/Arve Sjoner 22,9, 2) Faks Nils 23,0, 3) Lome Diamant 23,1, 4) Don Viking 23,1, 5) U.R.Faxe 23,2, 6) Våler Nikolai 23,8. Oplacerade: Norrlands Scott 24,1, Torpa Olea 24,5, Fender 28,5, Cali Maks 29,7, Belfaks. Diskad: Guli Tor.

Lopp 4, 1640 m: 1) True Devotion/Tomas Pettersson 13,3, 2) Fragolini 13,4, 3) Juliana Rags 14,6, 4) Elsa Mearasi 14,0, 5) Patricia Zac 14,2, 6) Juni Roadrunner 14,2, 7) Krakas 14.5. Oplacerade: So Gå Kleopatra 14,8, Eye Candy V.R. 15,7, Super Bee 14,9, Miskos Caprea 14,9, Kulani 17,2. Diskade: Indini Keeper och Unleash The Steel.

Lopp 5, 2140 m: 1) Norheim Borka/Örjan Kihlström 25,2, 2) Brenne Berna 25,3, 3) Sjö Stjerna 25,4, 4) Alfa Lina 25,4, 5) Järvsjö Majlis 25,7, 6) Stommens Berta 26,4. Oplacerade: Holter Oda 28,2, Guli Anna 28,3, Briskeby Anna 29,6. Diskade: Theofaksa och Lyngås Alfa.

Lopp 6, 2640 m: 1) Classics Never Die/Ulf Ohlsson 14,4, 2) J.H.Mannerheim 13,9, 3) Buzzer Beater 15,2, 4) Ellieann 14,8, 5) Donners Am 14,9, 6) Peter Highness 16,3. Oplacerade: Knifetown Lover 17,3, Ready for More. Diskade: Liam Dana och Tristan Cesar.

Lopp 7, 2140 m: 1) Björs Frej/Mats Djuse 23,2, 2) Pydin 23,3, 3) Philip Ess 23,4, 4) Tangen Haap 23,4, 5) Ådne Odin 23,6, 6) Lome Brage 23,8. Oplacerade: Kleppe Fanden 24,0, Teddy Gutten Stöen 25,3, Art Kjarvald 26,3. Diskade: Pave Faks och Eldvin.

Lopp 8, 2140 m: 1) Brunello Hall/Robert Bergh 14,3, 2) Ira B.R