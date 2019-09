Prisad naturfotograf fångar länets rovdjur på bild: ”Jämtland har fantastiska kvalitéer”

Göran Ekström, 67 år, är västgöten som för 30 år sedan lämnade hemorten för att bli jämte, ett beslut som han aldrig har ångrat.

­– Jämtland har fantastiska kvalitéer, med lite lagom av allt. En underbar natur, lättsamma människor och ett rikt djurliv, som är perfekt när man som jag är naturfotograf. Det var när jag kom hit till länet för första gången som jag bestämde mig för att här vill jag stanna och jag har aldrig längtat tillbaka.

Göran Ekström har blivit ett aktat namn i fotokretsar och han och hans fru Eva, som har skött alla papper, har levt på sina natur-och djurbilder sedan paret flyttade hit. Göran är även medlem i Naturfotograferna, som man kan kalla landslaget bland fotografer som har naturbilder som sin specialitet. 2014 blev Göran utsedd till årets naturfotograf av Naturvårdsverket och han fick ha en utställning i flera månader på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Han har givit ut två fotoböcker och på vintrarna håller han bildvisningar för olika föreningar.

­– Jag har en fast kundkrets och har aldrig saknat jobb. Det är olika tidningar, bokförlag och många andra som hör av sig för att köpa bilder som de har sett på min hemsida.

Jag har bestämt träff med Göran vid ett av hans favoritställen i länet, där det går att se och plåta både fiskgjuse, älg och rådjur. Över en kopp kaffe vid den öppna elden berättar han hur han kan tillbringa flera dagar i skogen för att få just den bild han vill ha. Visserligen regnar det precis när vi ska träffas, men Göran säger att han föredrar regn i stället för skarpt solsken, för bildernas skull.

­– Det finns mer eller mindre säkra områden som jag besöker och allt efter som årstiderna växlar så tar jag mina bilder, både i Jämtland och Härjedalen. Ett säkert ställe är det fotogömsle jag byggt i timmer utanför Brunflo. Där har jag plåtat både björn, räv, örn och en del andra djur.

Göran berättar att en del djur har han nästan lärt känna efter alla år som han varit på sina fotoplatser.

­– Ett ställe som jag brukar besöka är i utkanten av en myr där några tranor håller till. När jag närmar mig myren så aviserar jag min ankomst med en bjällra så de ska veta att jag kommer.

En bild som Göran väntat länge på att få ta är på en örn som sitter i en talltopp. När man ser bilden kan man tro att den är tagen från en drönare eller att Göran klättrat upp i trädet.

­– Jag monterade fast kameran i ett träd i närheten av örnarna och tog bilden med en fjärrutlösare. Ibland ska man ha tur och bilden blev mycket lyckad.

­– Just svårigheten att ta vissa bilder gör att jag är är extra rädd för att bilderna ska hamna på nätet och kunna användas av vem som helst. På min hemsida är bilderna märkta med ett stor C, som i copyright, just av den anledningen.

Över en påtår, när Göran petat in ett nytt vedträ i brasan, säger han att de genuina fotograferna blir färre och färre.

­– Nu kan vilken kameraägare som helst kalla sig fotograf och många tar ”kort” med sina mobiler. Om en björn visar sig exempelvis i en by, var det tidigare stort om någon lyckades ta en bild på den. Nu har halva byns befolkning bilder på björnen genom sina mobiltelefoner.

Göran tycker att en del fotografer blir kända med sitt namn, utan att kunna prestera några märkvärdiga bilder.

­– Jag tycker att det ska vara tvärtom, att det är bilderna som ska bli kända, säger han.

Regnet fortsätter att strila och varken någon fiskgjuse eller älg vill visa sig.

­– Det är som det ofta brukar vara när man är ute, men rätt som det är så dyker fototillfället upp, säger Göran Ekström.

Se några av Görans naturbilder här: