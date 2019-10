Prins Daniel besöker Östersund – peppar gymnasieelever till att bli företagare

På torsdag håller prins Daniel en inspirationsföreläsning och rundabordssamtal med gymnasielever. I rundabordssamtalen deltar trettio gymnasieelever.

Projektet Prins Daniels Fellowship lanserades 2013 med visionen att fler unga ska välja entreprenörskap. Under Östersundsbesöket medverkar även entreprenörerna Ashkan Pouya (medgrundare till miljardbolaget Serendipity Group), Malin Andrén (grundare av modemärket By Malina) och Fredrik Wester (spelentreprenör från Umeå som köpte in sig i spelföretaget Paradox Enterainment).

Efter en lunch på landshövdingens residens besöker prins Daniel företagshotellet Gomorron Östersund.