Primal Scream är som en gammal tändare – gasen är nästan slut

Om man ska recensera Primal Scream 2019, så finns det två säkra vägar att gå. Man skulle kunna göra det lätt för sig och såga bandet rakt av och peka på relevansen med boogiepiano och acid houserytmer år 2019. Eller så kan man hylla Primal Scream som band, genom att ge dem cred för att de fortfarande kan få sin publik i gungning med sin smickrande rock ´n´ roll.

Fast varför göra det lätt för sig? Egentligen handlar det om både och, för bandet som uträttade musikaliska stordåd på 90-talet.

Kanske måste man backa bandet 22 år.

1997 var Primal Scream på topp. Hypade till max, av inflytelserika musikskribenter världen över. Alla som ville vara "inne", lyssnade på "Screamadelica", "Vanishing point" och "Echo dek"). De blandade vitt skilda musikstilar och fick i hop ett rytmiskt monster till enhet. Primal Scream fick mig att börja gräva i skivbackar efter "From Elvis In Memphis", Rolling Stones boogie och acid house från slutet av 1980-talet. Kruxet var att den musik gjordes runt slutet av 1960-talet, var helt plötsligt lika inne. Det var cred att lyssna på Sly And The Family Stones "It´s A Riot Goin On", Keith Hudsons "Pick a dub" och Rolling Stones "Exile on main street".

Riktigt så är det inte i dag.

Inledande "Movin´ on up" och "Jailbird" var som väldigt trötta covers på sina egna hits. Med sina gospelkörer inspelade lät det ganska trist. Men i och med punkiga "Can´t go back" var bandet på banan igen.

De har ju sin musik som ryggrad. Deras blandning av rock, pop och house från urminnes tider, så får de även nu till ett ordentligt gung i "Miss Lucifer", Kowalski" och "Loaded".

Gillespies röst kändes lite svag, och höll inte riktigt genom deras set för kvällen. Men eftersom de rullade på så pass energiskt emellanåt, så struntade man i det.

Primal Scream årgång 2019 är lite som en gammal tändare, när gasen nästan är slut. Det blixtrar till då och då, men rätt som det vaknar en öm och skör låga som, för stunden, är bland det vackraste du sett. Något som hände i "Higher than the sun".

Dessutom sätter Primal Scream fingret på vad som saknas i dagens popmusikvärld. Rock ´n´ roll i all ära. Det finns i dagsläget inget band, eller artist, som på samma sätt vänder sig mot 2010-talets poppublik. Som får dem inspirerande. Som får dem att börja söka efter acid house, "Exile On Main Street", reggae och popmusik, som är 25 år gammal.

Recension

Betyg: 2

Artist: Primal Scream

Scen: Badhusparken

Dag: Fredag