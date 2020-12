Pressbyrån på sjukhuset rycker ut – när besöksförbud råder: ”Vi vill sprida glädje genom våra leveranser”

Besöksförbud på sjukhuset råder sedan pandemin startade, något som minskar möjligheten att ge anhöriga och bekanta lite uppmuntran vid sjukhussängen. Det vill Pressbyrån på sjukhuset nu råda bot på, genom att de tar emot beställningar via telefon och tar betalt via swish. Tidningar, frukt och godis plockas ihop efter att beställningarna ringts in. Personalen på Pressbyrån levererar sen detta till vårdpersonalen ute på avdelningarna.

Katarina Svensson är ägare av Pressbyrån på sjukhuset och har precis kommit tillbaka efter förmiddagens leverans.

– Vi vill sprida glädje och började med det här för två dagar sedan och det har blivit väldigt uppskattat, säger hon.

Inom kort kommer de även att leverera varor till personalen.

– Jag känner ju folk som jobbar här på sjukhuset och de har inte alltid tid att komma ner och köpa lunch till exempel. Så därför kommer vi också att börja erbjuda leveranser till dom under särskilda tider, säger Katarina Svensson.

Hur länge kommer ni att hålla på med denna service?

– Så länge pandemin pågår, säger Katarina Svensson.