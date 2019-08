Premiär för nytt konsertprogram – fler tramporglar efterlyses

För några månader började cellisten Katarina Åhlen och Stephanie Wendt, pianist och organist, fundera på hur en cello och en tramporgel skulle låta tillsammans. Cello och kyrkorgel är en känd kombination, men tramporgel?

– Cellon är varm som om själen själv sjunger. Jag tänkte att det kanske skulle passa med tramporgeln, ett instrument som har en klang som av höst, säger Stephanie Wendt om kombinationen och fortsätter:

– Vi spelade ett litet stycke och skrattade med glädje, vi blev förvånade över hur fint och intressant det låter. Det är nästan som två barytoner med röster som är olika men passar varandra på något sätt, säger hon.

Nu på söndag den 11 augusti i Storulvåns kapell och under en kulturdag i Jänsmässholmen den 16 augusti, kommer publiken att få möta resultatet. Tillsammans har Duo Artemis, som lånat sitt namn efter den grekiska skogs- och jaktgudinnan, jagat rätt på ett varierat program. Under samlingsnamnet "Låtar, danser, drömmar" möts Mendelssohn och Bach, Scott Joplins The Entertainer och Stephen Fosters Drömmar av silver, drömmar av guld, gamla psalmer, gamla svenska folklåtar skrivna av kvinnor och en låt av Olle Simonsson.

Många tramporglar samlar idag damm i samlingslokaler och hemma hos folk. Det vill duon ändra på.

– Vi vill fortsätta spela på det så att instrumentet används.

Hon jämför tramporgeln med vinylskivans återkomst, även om tramporgelns återkomst troligen inte blir lika stor. Men tanken är ändå att väcka intresset för ett äldre instrument. Att de två konserterna är inbokade i just Storulvån och i Jänsmässholmen beror på att det där finns fungerande tramporglar att använda sig av. I Jänsmässholmen ingår konserten i ett heldagsprogram med bussresa från Föllinge och förtäring, samt utställning av samisk slöjd, på fjällhotellet.

För hennes egen del är skillnaden mellan en elektrisk orgel och en tramporgel också rent fysisk. Tramporgeln kräver att hon själv trampar för att pumpa in luft i instrumentet.

– Jag måste börja träna lite mer, skrattar hon.

Fotnot:

"Låtar, danser, drömmar" ges den 11 augusti i Storulvåns fjällkapell och inom ramen för en kulturdag med bussresa i Jänsmässholmen den 16 augusti. Konserten i Jänsmässholmen kräver föranmälan via LG Buss.