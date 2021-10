Positiva signaler om persontåg genom Ragunda: ”Får förhandla med Trafikverket”

Trafikverket satsar just nu 700 miljoner kronor på att rusta upp övre Ådalsbanan. Projektet beräknas vara klart 2023 och innebär att tågtrafik kan köras i högre hastighet vilket skapar nya förutsättningar för persontrafik via järnvägen. Det innebär också nya möjligheter för persontågstrafik från Bräcke, via Ragunda och till Långsele.

– Vi vill titta på möjligheterna för kollektivtrafik på den här sträckan. Mot de miljömål som är fastslagna ska vi nyttja den järnväg vi har, så spar vi även mycket på miljön, säger Mikael Westin, kommunstyrelseordförande (C) i Ragunda kommun.

Enligt förstudien skulle projektet kräva nya eller ombyggda plattformar vid flera stationer längs järnvägen, vilket bedöms kunna vara klart redan 2025. Förutsatt en snabb beslutsprocess och att man får tag på tillräckligt många fordon för att kunna trafikera sträckan.

Flera grannkommuner i Jämtland och Västernorrlands län samarbetar nu för att försöka få till en nystart av persontrafik på järnvägen. Det skulle kunna innebära att det blir möjligt att trafikera sträckan Umeå – Sollefteå – Östersund, med eventuell förlängning till Åre/Duved.

Mikael Westin tror även att en satsning på persontrafik via järnväg skulle vara gynnsamt för alla inblandade parter i området och bidra till kompetenshöjning i regionen.

– Till exempel kan man åka tåg från industrin i Bispgården till Sollefteå istället för att köra bil. Sedan har vi studenter som åker till Umeå och även arbetspendling skulle underlättas, säger han.

Politiker och tjänstemän från både berörda kommuner och regioner jobbar nu i en styrgrupp med frågan. Enligt förstudien uppskattas kostanden för projektet till mellan 500 och 600 miljoner kronor - en kostnad som främst ska täckas av statliga medel.

– Vi får sättas oss ner och förhandla med Trafikverket. Det kan vara så att inblandade kommuner eller regioner kan stå för vissa kostnader, det får fortsatta utredningar visa. Nu vet vi att det går att starta persontågtrafik, de ekonomiska delarna är nästa steg, säger Mikael Westin.