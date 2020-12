Poromaas styrkebesked inför Tour de Ski – vann träningsloppet: ”Går in med ett annat självförtroende nu”

William Poromaa fortsätter att leverera.

Under en interntävling på 15 kilometer fristil i Östersund tog 19-åringen hem segern med 21 sekunders marginal.

– Jag går in med ett annat självförtroende nu än jag har haft innan, jag vet att träning jag har gjort i sommar och höst fungerar även i vinter, säger Poromaa under Aftonbladets sändning från loppet.