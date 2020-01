Populära Backe hälsocentral halverad: "Det känns förtvivlat"

Det säger Elin Westin, distriktsläkare på hälsocentralen i Backe, som på måndagen tog emot LT – under lunchrasten – för att överhuvudtaget hinna med.

Hennes läkarkollega, Olof Nilsson, slutade nyligen efter 14 år av personliga skäl och därmed är hon ensam doktor i Backes gamla sjukhus.

LT träffar hela personalstyrkan som för sisådär ett år sedan, bestod av tolv personer.

Idag är de fyra.

– Jag har ingen lust att jobba alls i dag. Det känns jättetungt, säger läkarsekreteraren Anette Norén.

– Jag har haft en sten i bröstet hela helgen efter beskedet i fredags, säger sjuksköterskan Gunilla Fritzon.

Det var då regionledningen offentliggjorde att:

"Från och med måndag den 20 januari har vi reducerad verksamhet på grund av personalbrist, främst läkare. Vi jobbar på rekrytering av läkare och vi hoppas kunna öppna all verksamhet som vanligt, så snart som möjligt".

Backes hälsocentral, som fortfarande räknas som landets bästa i återkommande årliga patientenkätundersökningar, har avlövats systematiskt de senaste åren.

• 1,5 sekreterartjänst blev 1 tjänst i våras.

• Psykologen som jobbar i Strömsund och Backe har gått ner från heltid till halvtid.

• En av kuratorerna har slutat.

• En distriktssjuksköterska slutade den 10 januari på grund av hög arbetsbelastning.

• Sjukgymnasten är barnledig i tre månader. "Vi får ha vikarie, men det är inte så lätta att hitta dem här ute", noterar Elin Westin.

• En läkare slutade i början av året av personliga skäl.

• En undersköterska har gått i pension, så nu finns det bara 1,5 tjänst kvar.

Arbetsgivaren använder sig av naturliga avgångar.

– Och vi har haft ganska många naturliga avgångar som har drabbat vårt område under det år som har gått, säger Elin Westin.

– Det är klart att det märks i verksamheten om du drar ner på personal i så många olika yrkeskategorier. Det blir besök som inte blir av, uppföljningar som inte blir gjorda, vi kan inte utföra planerad vård.

– Vi kan inte ens prioritera i alla ärenden som kommer in vilket som är det viktigast. Sådant som är vårt uppdrag kan vi inte göra längre, fortsätter hon.

– Varje dag jag går hit varje så riskerar jag både min legitimation och min hälsa.

# Nu finns planer på att göra Backe till filial till Strömsund. Vad innebär det konkret?

– Att vi har tillåtelse att ha kortare öppettider. Vi behöver inte ha öppet 45 timmar i veckan och vi behöver inte heller ha telefontid lika mycket. Och man kan ha dagar utan doktor bara man hänvisar någon annanstans.

Men, som Elin Westin säger:

– Det löser ju inga problem för patienterna, men det ser ju snyggare ut för tjänstemännen.

Det finns en underliggande frustration hos de få i personalgruppen som jobbar kvar i Backe.

– Jag gör bara allt jag hinner, man kan inte göra mer. Därför känner jag att jag snart bara lämnar jobbet och går hem, säger läkarsekreteraren Anette Norén.

Undersköterska Marie Ledin:

– Om någon av oss sjuka, får vi inte ta in någon vikarie.

Klart är att över 80 procent av de patienter som vårdas i Backe, aldrig behöver skickas vidare i vårdkedjan.

– Vi har hög täckningsgrad utan att behöva skicka patienterna vidare, säger Elin Westin.

– Det blir ju billigare om vi kan sköta våra patienter på plats. Vi följer upp infektioner tidigt och då blir det inga stora grejer av det. Det är kort sagt billigt att använda nära vård!

Frustrationen finns också hos de anställda kring arbetsgivaren, regionledningen, om bristen på klara besked.

– Problemet är att i inte får några besked eller att de är motstridiga, säger Elin Westin.

– Får vi ta in en vikarie eller återanställa läkartjänsten? Får vi ta in en vikarie om sjuksyrran är sjuk? Vi får inget svar på om vi kan ta in en stafettläkare heller.

– Vi får inte ens ett nej. Då har vi kunnat gå ut till allmänheten och talat om och sett till att inte boka in planerade återbesök.

# Vad kan ni säga till allmänheten som kommer idag?

– Vi vet inget. Prata med politikerna. Vi får gå ut med att säga att vi har reducerad bemanning, men kan inte tala om vilka öppettider vi har, säger Westin.

Backe hälsocentral har närmare 500 patienter som är listade i Backe men som bor utanför länsgränsen. Det finns patienter från Ramsele, Junsele, Näsåker och till och med från Örnsköldsvik.

Det är en av anledningarna till att Backe gör plusresultat.

– Vi har en budget som går plus varje år för att vi tar hand om Västernorrlands patienter. Men drar man ner på bemanningen, kommer vi inte att kunna göra det.

# Vad vill ni säga till politikerna?

LT väntar en lång stund på svar i lunchrummet. Det är tyst.

– Kan man censurera vad jag tycker?, undrar Gunilla Fritzon.

– Det är dags att ta ställning till om man ska höja skatterna så att vi kan finansierar fungerande primärvård. Det är dyrt att låta bli att ge vård, jag vet inte ens om det är lagligt. Det är inte vård på lika villkor i Backe och Strömsund nu, noterar Elin Westin.

Gunilla Fritzon:

– Vi har ju alltid gått plus! Och allt har fungerat. Nu ska man tydligen ha lika dåligt som alla andra, istället för att implementera vårt arbetssätt att tänka till på andra hälsocentraler.