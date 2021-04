Politikerna kör över tjänstemännen – bussvärdar införs i skolbussarna från Lugnvik

Skolpolitikerna var på tisdagen helt eniga. Barnen i Lugnviksområdet kommer att skolskjutsas med en medföljande bussvärd tur och retur till evakueringsskolan i Odenslund från hösten.

Åtminstone under en prövotid.

Helt emot vad tjänstemännen har föreslagit i sin utredning - men helt i linje med vad föräldrarna har önskat.

– Vi ska införa bussvärdar som åker med barnen i bussen till och från skolan, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jananders Mattsson (M).

Tjänstemännen har avrått från medföljande bussvärdar i skolskjutsen från Lugnvik.

"Om stödet enbart ges till de elever som evakueras från Lugnviksskolan finns det en stor risk att beslutet strider mot lag", står det i utredningen.

# Om kommunen riskerar att göra något olagligt, varför föreslår då en enig nämnd att det ska genomföras?

– Det här handlar om en evakuering av en skola under två år. Det är en tillfällig åtgärd under en begränsad tidsperiod som ska utvärderas redan under hösten. Vi tycker att det är viktigt att möta föräldrarnas synpunkter. Och då har vi landat i detta, säger Jananders Mattsson.

Oppositionens Rosi Hoffer (S) är första vice ordförande i nämnden.

– Vi tror att både föräldrarna och barnen blir tryggare av en temporär bussvärd då det blir en ovan bussresa. De bor ju i Lugnvik för att de ska ha nära till Lugnvik och nu kommer de inte att ha det. Det är ju barn som är så små som sex år som ska åka själva i bussen till stan, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi lyssnar på föräldrarnas önskan. Det här ska ju också utvärderas under hösten. Och det är klart att det finns en risk att det här beslutet överprövas, men då får det väl bli så då.