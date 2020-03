Polisen söker vittnen till större slagsmål på busstorget i Östersund

Det var strax innan klockan två på natten som polis fick åka till busstorget i Östersund efter larm om ett större slagsmål med ett flertal inblandade. Exakt hur många personer som var inblandade är oklart.

När polis väl kom fram till platsen så fanns inte längre varken brottsoffer eller förövare kvar. Däremot kunde vittnen berätta att både sparkar och slag utdelats mot det okända brottsoffret. Inga tillhyggen ska ha använts vid misshandeln. Polisen kommer under måndagen hålla fortsatta förhör för att försöka reda ut vad som hänt. De efterlyser också tips och uppgifter angående händelsen från allmänheten. Vet man något så kan man höra av sig till polisen på 114 14 eller skicka in ett tips via polisens hemsida.