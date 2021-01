Polisen i länet varnar för covid-bedragare

Personer ringer runt till folk och försöker lura dem att de ska boka tid för vaccination mot covid-19.

"Bedragarna säger att de vill boka in en vaccinationstid åt dig. De ber att du ska identifiera dig med bankdosa eller mobilt bank-id. I vissa fall vill de även komma hem till dig" skriver polisen via sitt Facebooksida.

Bedragarna kan också be att du ska logga in på ditt bank-id – något polisen är noga med att du inte ska göra. Du ska i stället lägga på luren.

"Medarbetare från Region Jämtland Härjedalen eller kommunerna kommer INTE att via telefon be dig att legitimera dig med bank-id för att boka tid" betonar polisen.

Väntar du besök från sjukvården och du känner dig osäker ska du alltid be personalen att identifiera sig.

Polisen förtydligar också att länets alla invånare kommer att få information om vaccinationen mot covid-19 från region JH via annonser i lokaltidningen, via regionens hemsida och via deras Facebook samt på 1177.se Än finns dock ingen detaljerad information kring när det kommer igång.