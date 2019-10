Polisen arbetar febrilt med stölderna i länet – en man anhållen: "Vi misstänker att han ska ha haft ett militärt vapen i sin ägo"

Vapnet ska inte ha varit i mannens ägo under själva gripandet. Misstankarna gäller alltså en tidigare händelse och det finns ingenting som tyder på att mannen i fråga ska ha varit farlig för allmänheten. Utredningen är pågående och polisen jobbar vidare med att utreda misstankarna kring detta.

– När man gör vissa beslag så kan man få reda på saker. Det kan ju vara genom material som finns i beslaget eller andra fynd man har gjort, säger han.

Mannen är samma man som figurerat i utredningen kring inbrottet i Åre. Han kunde gripas av polis efter det att en boende i Oviken upptäckte att två främmande bilar befann sig på hans gård. Eftersom mannen på gården tidigare fått diesel slangad och stulen från sin egendom så var han snabbt på fötterna.

Han larmade polisen och började samtidigt att förfölja fordonen som flydde från hans gård. Bilarna valde sedan skilda vägar. En av bilarna körde i diket och den andra kunde stoppas av polisen i Hackås i Bergs kommun.

Bilen som kördes i diket misstänks vara stulen i södra Sverige. I närheten av bilen gjorde även polisen fynd i form av misstänkt stöldgods som gömts.

– Den misstänkte mannen är i 30-årsåldern och bosatt i länet, säger Per Thelin.

Polisen arbetar för närvarande febril med att följa upp och utreda den stöldvåg som drabbat Jämtland under den senaste tiden. Misstanken är att det är en eller flera ligor som opererar i länet just nu.

– Det kan vara olika eller så kan de här hålla ihop. Men om du tittar från den första oktober till den nionde oktober så var det ju fem stycken fyrhjulingsstölder bara på några dagar och det var koncentrerat till de södra delarna av länet. Det jobbas för fullt på det här. Både här i Östersund och lokalt, säger Per Thelin.

Polisen är fortfarande intresserad av att få in mer tips och iakttagelser angående stölderna i länet. Polisen kan kontaktas via 114 14, man kan också lämna tips via polisens hemsida.