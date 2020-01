Personbil krockade med kungsörn

En person kom körandes i en personbil när plötsligt denne kolliderade med något. Det visade sig vara en kungsörn som flugit in i bilens sida och bucklat till den samt en sidospegel på bilen. Kollisionen resulterade inte i några personskador men föraren kontaktade polisen och meddelade att denne märkt ut platsen och att fågeln efter kollisionen verkade vara skadad och inte kunde flyga samt att den satt sig en bit in i skogen. Polisen kallade in en eftersöksjägare för att denne skulle kontrollera hur det var fatt med fågeln och om den skulle försöka införas för veterinärvård. När denne kom till platsen så konstaterades att fågel hade försvunnit från platsen. Olycka ska ha inträffat i trakterna kring Härjeåsjön.