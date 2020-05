Per Linderoths lycka i Elitloppet - slutade fyra

Östersundsfödde kusken Per Linderoth och hästen Sorbet tog sig vidare från försöksheatet till den världsuppmärksammade finalen i Elitloppet.

Det slutade till slut med en hyllad fjärdeplats när superstjärnan Propulsion vann för första gången.

– Det var sista chansen med Propulsion, säger den tårögda kusken Örjan Kihlström till C More.