Per Hansson: Krisen står för dörren när vd lämnar ÖFK

Beskedet kom överraskande. Visserligen var han själv i sin dragning på medlemsmötet den 13 september inne på att personalen hade det tungt. Att sponsorintäkterna vek. Att publiken svek. Att det förbommade spelarfönstret för lång tid satt käppar i hjulet för både intäkter och utgifter. Kort sagt: Michael Schahine lät – om inte uppgiven – så väldigt nedstämd.

Två veckor senare lämnar han in. Återgår till åkeribolaget Reaxcer där han haft sin ledargärning under många år.

Vd:s avgångs signalvärde trycker ner ÖFK ytterligare i skoskaften. Om det nu är möjligt. För mitt i tränare Per Joar Hansens räddningsprojekt kring nytt allsvenskt kontrakt, får både norrmannen, spelare, ledare, styrelse och supportrar, ytterligare negativ information om klubben. När vd lämnar känns krisen stå för dörren.

Det är en sak att spela fotboll, en helt annan att sköta ekonomi och personal. Men i ÖFK:s fall är det i dagsläget som två kommunicerande kärl. Allt hänger ihop.

Den spira av hopp som tändes när Elfsborg slogs tillbaka med 3-0 för knappt två veckor sedan, förbyts nu i ytterligare tvivel. Finns det överhuvudtaget några pengar?

På en rak fråga som ÖP ställde till ordföranden Mattias Rasteby under tisdagen om ÖFK stod inför en tvingande kontrollbalansräkning svarade han: ”Vi har ingen sådan situation i nuläget”.

Ett i sig positivt besked, men samtidigt som vd går ska ÖFK den här veckan plita ihop en ekonomisk redogörelse till Svenska Fotbollförbundet om hur det stod till per den 31 augusti.

Spelarna kan gå utan att det ger ÖFK en enda krona

Svaret på den frågan fick inte vi medlemmar på mötet för fjorton dagar sen, men nu måste alla korten upp på bordet – här handlar det om en möjlig eller omöjlig elitlicens för 2022.

Det är givetvis en mycket tråkig process som Östersunds tidigare starkaste varumärke genomgår just nu. ÖFK räddade sig själva ur krisen som uppstod 2019-2020. Stora underskott vändes då till plus tack vare att spelartruppen kunde värderas till 60 miljoner – balansräkningen var räddad.

Nu finns inte den kvalitén på spelarna. Kanske värdet kan nå femton, max tjugo miljoner kronor. Men en hämsko i det avseendet är att ÖFK i december står med många utgående kontrakt. Spelarna kan gå utan att det ger ÖFK en enda krona.

Mitt i allt det här försöker alltså Per Joar Hansen blåsa nytt mod i en kraftigt stukad spelartrupp. Nio matcher återstår. Tjugosju poäng att spela om.

Det kan gå – Per Joar Hansen ger sig knappast förrän den sista statistiska möjligheten är uttömd. Sen får vi se hur debet och kredit förhåller sig under oktober och november. En lika tuff utmaning det också under rådande omständigheter.