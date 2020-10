Per Åsling vill att Trafikverket satsar mer på länets vägar – bjuder in generaldirektören till samtal: ”Vi har blivit missgynnade”

Ilskan och debatten om de eftersatta vägarna i länet fortsätter.

– Vi har blivit missgynnade. Vi har inte fått den del av kakan genom åren som vi utifrån våra vägars längd och nyttjande skulle behöva ha, säger Per Åsling (C) som nu bjuder in generaldirektören på Trafikverket till länet.