Per Åsling (C) lämnar riksdagen vid valet: ”Drar mig tillbaka med gott samvete”

Beskedet har han lämnat till Centerdistriktet i Jämtlands län alldeles nyligen. Han gör det eftersom nomineringsarbetet inför kommande val har dragit igång och han tycker att det är rätt att ge besked till partikollegorna redan nu.

Per Åsling sitter just nu i sin fjärde riksdagsomgång som politiker från länet. Han kryssades in genom personkryss vid valet 2006.

– Jag tycker att jag nu kan dra mig tillbaka från rikspolitiken med gott samvete. Jag fyller 65 under valåret 2022, och tycker att läget är rätt för att göra andra saker i livet, och att hålla mig mer på hemmaplan, säger Per Åsling i en presskommentar.

Han har dock ingen plan på att dra ner på takten under det sista året i riksdagen, utan tänker jobba på "in i kaklet" som han utrycker det.

Regionala utvecklingsfrågor och företagarfrågor har varit hans signum men då han varit ordförande och vice ordförande i skatteutskottet har han kommit att förknippas även med det.

Länets vägar, och att få till bättre standard på dem, har även det varit en fråga han jobbat för under åren. I höstas bjöd han exempelvis in Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon till länet. Detta som följd efter att debatten växt när Trafikverket beslutade att sänka hastigheten på flera sträckor längs E45 och E14 genom länet i stället för att investera och rusta dem med exempelvis mitträcken.

